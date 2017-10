Der Franzose wurde nach 70 Minuten eingewechselt, elf Minuten später gelang dem schnellen Flügel das 1:0. Nach einem Abschlag von Goalie David de Gea benötigte Manchester nur zwei Ballberührungen zum Siegtor. Romelu Lukaku leitete per Kopf weiter, Martial wurde im Laufduell nicht entscheidend am Abschluss und am vierten Saisontreffer gehindert.

Durch den siebten Saisonsieg verteidigte Manchester United den zweiten Rang, Tottenham folgt mit nun zwei Punkten Abstand. Leader Manchester City spielt ab 16 Uhr bei West Bromwich Albion.

Premier League. 10. Runde vom Samstag:

Manchester United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0). - 75'034 Zuschauer. - Tor: 81. Martial 1:0.

16.00 Uhr: West Bromwich Albion - Manchester City. Arsenal - Swansea City. Crystal Palace - West Ham United. Liverpool - Huddersfield Town. Watford - Stoke City. - 18.30 Uhr: Bournemouth - Chelsea.

1. Manchester City 9 8 1 0 32 : 4 25 2. Manchester United 10 7 2 1 23 : 4 23 3. Tottenham Hotspur 10 6 2 2 19 : 7 20 4. Chelsea 9 5 1 3 17 : 10 16 5. Arsenal 9 5 1 3 17 : 12 16 6. Watford 9 4 3 2 15 : 17 15 7. Newcastle United 9 4 2 3 10 : 8 14 8. Burnley 9 3 4 2 8 : 9 13 9. Liverpool 9 3 4 2 14 : 16 13 10. Southampton 9 3 3 3 8 : 9 12 11. Huddersfield Town 9 3 3 3 7 : 10 12 12. Brighton & Hove Albion 9 3 2 4 9 : 10 11 13. West Bromwich Albion 9 2 4 3 7 : 10 10 14. Leicester City 9 2 3 4 12 : 14 9 15. Swansea City 9 2 2 5 6 : 10 8 16. West Ham United 9 2 2 5 8 : 17 8 17. Stoke City 9 2 2 5 10 : 20 8 18. Everton 9 2 2 5 7 : 18 8 19. Bournemouth 9 2 1 6 6 : 13 7 20. Crystal Palace 9 1 0 8 2 : 19 3

