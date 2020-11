Mambimbi führt Regie bei fast perfektem Berner Europacup-Abend

Der 19-Jährige Felix Mambimbi erwies sich im Wankdorf als vorzüglicher Gastgeber. Der Berner Youngster stellte sich dem Gast aus Bulgarien bei erster Gelegenheit vor - mit bleibendem Eindruck. Nach 95 Sekunden und einem ersten Stellungsfehler in der CSKA-Defensive stürzte sich der YB-Angreifer falkenartig auf den freiliegenden Ball, trieb ihn ein paar Meter vor sich her, ehe er ihn lässig über Goalie Gustavo Busatto zum 1:0 ins Tor lupfte. Mambimbis Tor stand als Einleitung vor einem fast perfekten Berner Europacup-Abend.

Die Young Boys hatten in den vergangenen Wochen in der Offensive nach Ideen und einem Erfolgsrezept gesucht, gegen die Bulgaren ging ihnen das Toreschiessen dann überraschend einfach von der Hand. Nach einer guten halben Stunde führte die Mannschaft von Gerardo Seoane 3:0, obwohl sie nicht aus jeder Chance etwas Zählbares gemacht hatte. In den ersten fünf Minuten überfuhr der Berner Express um Mambimbi die Gäste derart, dass auch ein 2:0 möglich und vertretbar gewesen wäre.

Dass YB gegen Sofia zu seinen früheren Skorerqualitäten zurückfand, war aber nur zum Teil dem eigenen Einsatz geschuldet. Immer wieder war es so, dass die Berner wenig dafür tun mussten, um die bulgarische Defensive in Bedrängnis zu bringen. Vor dem 1:0 hatten sich Sofias Innenverteidiger bei einem Kopfball-Duell mit Nsame gegenseitig aus dem Spiel genommen, in der 18. Minute genügte Miralem Sulejmani auf dem Weg zum 2:0 eine einfache Körpertäuschung, um sich von seinem Gegenspieler zu lösen, und in der 32. Minute offerierte CSKA-Captain Valentin Antov Mambimbi sein zweites Tor beim Versuch, ihn ins Offside laufen zu lassen. Es war zu jedem Zeitpunkt zu erkennen, dass den Bulgaren mit Petar Zanev in der Innenverteidigung wegen einer Verletzung ein wichtiger Routinier fehlte.

Überhaupt blieb der Gast beim vierten Auftritt unter Interimscoach Daniel Morales vieles schuldig. Von der defensiven Stabilität, mit der Sofia vor einer Woche im Stadio Olimpico zu einem beachtlichen 0:0 gegen die AS Roma gekommen war, war ebenso wenig zu sehen wie vom schnörkellosen Offensivspiel, das Anfang Oktober die Europacup-Träume des FC Basel zum Einsturz gebracht hatte. Viel mehr erinnerte der Auftritt an den vergangenen Sonntag, an dem in der Meisterschaft selbst der Aufsteiger Tsarsko Selo über weite Strecken den bessern Eindruck hinterlassen hatte.

Für den letzten Schweizer Vertreter in den laufenden Europacup-Wettbewerben bedeutet der klare Sieg den Sprung auf den 2. Platz in Gruppe A. Damit untermauern die Young Boys auch ihre Ambitionen, sich als zweites Team hinter Gruppenfavorit Roma den Platz in der K.o.-Phase des Wettbewerbs zu sichern. Die noch ungeschlagenen Römer waren am früheren Donnerstagabend mit einem 5:0 über Cluj ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht geworden.

Telegramm:

Young Boys - CSKA Sofia 3:0 (3:0)

SR Visser (BEL). - Tore: 2. Mambimbi (Lefort) 1:0. 18. Sulejmani (Nsame) 2:0. 32. Mambimbi (Fassnacht) 3:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara (63. Garcia), Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Sierro (62. Aebischer), Rieder, Sulejmani (70. Moumi Ngamaleu); Mambimbi (70. Elia), Nsame (70. Siebatcheu).

CSKA Sofia: Busatto; Vion (88. Turitsov), Antov, Mattheij, Mazikou; Youga; Sankharé (87. Ahmedov); Peñaranda (69. Rodrigues); Sinclair (69. Carey), Sowe, Yomov (80. Keita).

Bemerkungen: Young Boys ohne Lauper, Martins, Spielmann und Petignat (alle verletzt), Seferi und Seydoux (nicht im Aufgebot). CSKA Sofia ohne Zanev, Geferson (beide verletzt) und Evtimov (krank). 37. Lattenschuss Sowe. Verwarnungen: 52. Camara (Foul) 68. Aebischer (Unsportlichkeit). 68. Youga (Unsportlichkeit).