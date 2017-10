In der Vergangenheit behielten die Schweizer in solchen Spielen meist die Nerven, nur zweimal gings in die Hosen – vor einem Vierteljahrhundert richtig gründlich.

EM 1992

Rumänien – Schweiz 1:0

Wir beginnen unsere Zeitreise nach dem dunklen Schweizer Fussball-Zeitalter der 70er- und 80er-Jahre. Seit 1966 ist die Nati nicht mehr bei einem grossen Turnier dabei gewesen. Nach einer starken Quali in einer ausgeglichenen Gruppe fehlt dem Team von Uli Stielike vor dem letzten Spiel gegen Rumänien nur noch ein winziger Punkt, um sich für die EM 1992 in Schweden zu qualifizieren. Doch der Gedanke an den einen Punkt erweist sich als fatal.

Die Schweiz spielt in der Hölle von Bukarest viel zu passiv und wird in der 71. Minute dafür bestraft. Dorin Mateut zieht kurz vor dem Strafraum ab, Nati-Goalie Stefan Huber versucht noch zu klären, doch der Ball zappelt im Netz. Der Schweizer Sturmlauf in den Schlussminuten nützt nichts mehr und so muss die Nati nach dem 0:1 Schottland den Vortritt lassen.