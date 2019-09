Antonio Conte hatte mehrere Forderungen mit seiner Unterschrift bei Inter Mailand verknüpft. Der 50-Jährige wollte das Traineramt in Mailand nur antreten, wenn die chinesischen Klubbesitzer von Inter ihm ein international konkurrenzfähiges Team zur Verfügung stellen würden. Also nahmen sie bei Inter viel Geld in die Hand, um Spieler wie Romelu Lukaku, Alexis Sanches oder Diego Godin nach Norditalien zu holen.

Nun setzte es für das auf diese Saison hin mit 195 Millionen Euro aufgewertete Inter bei erster richtiger Gelegenheit den Rückschlag ab. Das 1:1 vor eigenem Anhang gegen den tschechischen Aussenseiter Slavia Prag kam nämlich nicht etwa zufällig zustande. Es war der verdiente Lohn für einen mutigen Einsatz der Gäste, die nach der Pause während langer Zeit sogar das bessere Team stellten.

Der nigerianische Stürmer Peter Olayinka brachte Prag nach einer Stunde nach einem Angriff über rechts in Front. Der 23-Jährige verwertete einen Abpraller bei Inter-Goalie Samir Handanovic zu seinem ersten Treffer in der Königsklasse, nachdem er die Chance durch einen schönen Rückpass auf Jaroslav Zeleny nur Sekunden zuvor eingeleitet hatte. Inters Ausgleich fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der zwanzig Minuten zuvor eingewechselte Nicolo Barella traf in Anschluss an einen gefährlichen Freistoss von Stefano Sensi, der von der Latte zurück ins Spiel geprallt war.

Auch Lyon nur mit Remis

Enttäuschend verlief der Auftakt in die Champions League auch für Olympique Lyon. Das Team von Sylvinho remisierte daheim gegen Zenit St. Petersburg ebenfalls mit 1:1. Der Iraner Sardar Azmoun brachte die Gäste entgegen dem Spielverlauf und trotz einer Verletzung, die ihn zur Pause zur Auswechslung zwang, nach 41 Minuten und schönem Doppelpass mit Sturmpartner Artem Dsjuba zur Führung. Lyon, das die Partie spielerisch im Griff hatte, glich in der 50. Minute durch einen verwandelten Foulpenalty von Memphis Depay aus.

Telegramme:

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Buquet (FRA). - 50'128 Zuschauer. - Tore: 54. Olayinka 0:1. 93. Barella 1:1.

Inter Mailand: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Brozovic (71. Barella); Candreva (49. Lazaro), Sensi, Gagliardini, Asamoah; Martinez (72. Politano), Lukaku.

Bemerkungen: 92. Sensi schiesst Freistoss an die Latte.

Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1). - 47'201 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 41. Azmoun 0:1. 51. Depay (Foulpenalty) 1:1.