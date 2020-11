Liverpool ungefährdet zum Sieg im Spitzenspiel

Xherdan Shaqiri reihte sich am Spieltag in die lange Liste der derzeit verletzten oder angeschlagenen Liverpooler Spieler ein. Was den Schweizer Internationalen plagt, wurde zunächst nicht bekannt. Neben dem Basler fehlten auch weitere Grössen wie Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Thiago Alcantara oder Trent Alexander-Arnold. Von einer Schwächung war bei Liverpool gegen Leicester nichts zu merken. Die Mannschaft von Jürgen Klopp dominierte deutlich und kam dank dem Eigentor von Jonny Evans sowie den Treffern von Diogo Jota und Roberto Firmino zu einem ungefährdeten Erfolg.

Arsenal liegt nach dem torlosen Remis bei Leeds United nur auf dem 12. Platz. Die Mannschaft um Regisseur Granit Xhaka, der nach zwei Meisterschaftspartien auf der Ersatzbank wieder in der Startformation stand, musste mit dem Punktgewinn beim Aufsteiger sogar zufrieden sein. Leeds traf dreimal die Torumrandung, nachdem Arsenals Stürmer Nicolas Pépé in der 52. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Der Ivorer wurde für einen Kopfstoss gegen den früheren Lugano-Spieler und YB-Junior Ezgjan Alioski bestraft.

Resultate und Tabelle:

Liverpool - Leicester 3:0 (2:0). - Tore: 21. Evans (Eigentor) 1:0. 41. Jota 2:0. 86. Roberto Firmino 3:0. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Leeds United - Arsenal 0:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 52. Rote Karte gegen Pépé (Arsenal).

Die weiteren Spiele der 9. Runde. Samstag: Newcastle United - Chelsea 0:2. Aston Villa - Brighton & Hove Albion 1:2. Tottenham Hotspur - Manchester City 2:0. Manchester United - West Bromwich Albion 1:0. - Sonntag: Fulham - Everton 2:3. Sheffield United - West Ham United 0:1. - Montag: Burnley - Crystal Palace 18.30. Wolverhampton Wanderers - Southampton 21.00.

1. Tottenham Hotspur 9/20 (21:9). 2. Liverpool 9/20 (21:16). 3. Chelsea 9/18 (22:10). 4. Leicester City 9/18 (18:12). 5. Southampton 8/16 (16:12). 6. Everton 9/16 (19:16). 7. Aston Villa 8/15 (19:11). 8. West Ham United 9/14 (15:10). 9. Crystal Palace 8/13 (12:12). 10. Manchester United 8/13 (13:14). 11. Wolverhampton Wanderers 8/13 (8:9). 12. Arsenal 9/13 (9:10). 13. Manchester City 8/12 (10:11). 14. Leeds United 9/11 (14:17). 15. Newcastle United 9/11 (10:15). 16. Brighton & Hove Albion 9/9 (13:15). 17. Fulham 9/4 (9:18). 18. West Bromwich Albion 9/3 (6:18). 19. Burnley 7/2 (3:12). 20. Sheffield United 9/1 (4:15).