Nach dem 0:1 in Neapel hat Liverpool auch sein zweites Auswärtsspiel in der Gruppe C der Champions League verloren. Gegen Roter Stern Belgrad hatten die Reds das Hinspiel an der Anfield Road trotz eines verschossenen Penaltys 4:0 gewonnen. In Belgrad dagegen gerieten sie schon in der ersten halben Stunde 0:2 in Rückstand. Der serbische Stürmer Milan Pavkov, der noch nie im Ausland engagiert war, traf einmal mit einem Kopfball auf einen Corner und das zweite Mal mit einem Weitschuss, den Goalie Alisson vielleicht hätte halten können.

Vor und nach den Toren hatte das ohne Xherdan Shaqiri angetretene Liverpool - Klopp hatte ihn wegen Bedenken der Sicherheit nicht nach Serbien mitgenommen - eine Reihen von guten Chancen, um ins Spiel zu kommen. In der Schlussphase traf Mohamed Salah den Pfosten.

Wie in der französischen Meisterschaft ist Monaco auch in der Gruppe A der Champions League ein Prügelknabe. Nachdem die Monegassen im Hinspiel in Belgien immerhin noch ein 1:1 erreicht hatten, verloren sie das Rückspiel gegen das auch nicht auf Rosen gebettete Brügge 0:4. Goalie Diego Benaglio konnte nicht viel dagegen tun. Monacos Verletztenliste ist auch nach der Rückkehr des kolumbianischen Goalgetters Falcao lang.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe A:

Monaco - Club Brügge 0:4 (0:3). - SR Soares Dias (POR). - Tore: 12. Vanaken 0:1. 15. Vanaken (Handspenalty) 0:2. 24. Wesley 0:3. 85. Vormer 0:3. - Bemerkungen: Monaco mit Benaglio. Brügge ohne Decarli (Ersatz).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 3/9 (8:0). 2. Atlético Madrid 3/6 (5:6). 3. Club Brügge 4/4 (6:5). 4. Monaco 4/1 (2:10).

Gruppe C:

Roter Stern Belgrad - Liverpool 2:0 (2:0)

SR Lahoz (ESP). - Tore: 22. Pavkov 1:0. 29. Pavkov 2:0.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (46. Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Lallana (79. Origi); Salah, Sturridge (46. Firmino), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Verzicht) und Oxlade-Chamberlain (verletzt). 72. Pfostenschuss Salah.

Rangliste: 1. Liverpool 4/6 (7:5). 2. Napoli 3/5 (3:2). 3. Paris Saint-Germain 3/4 (10:6). 4. Roter Stern Belgrad 4/4 (3:10).