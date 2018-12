Die Differenz zwischen den Citizens und Liverpool, den beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der englischen Meisterschaft, beträgt damit weiterhin nur zwei Punkte.

Das derzeit auf einem Abstiegsplatz liegende Burnley leistete dem Team von Trainer Jürgen Klopp grossen Widerstand und ging kurz nach der Pause durch ein Tor von Jack Cork in Führung. Der Treffer war allerdings glücklich, denn Cork war bei der Aktion zuerst im passiven und danach im aktiven Offside. Liverpool, bei dem Shaqiri durchspielte und Mohamed Salah erst nach 65 Minuten ins Spiel eingriff, benötigte danach nur eine Viertelstunde für die Wende. James Milner traf mit einem Weitschuss und Roberto Firmino per Abstauber nach einem Freistoss. Shaqiri nutzte bei seinem Tor in der 92. Minute die ausgezeichnete Vorarbeit von Salah. Es war Shaqiris drittes Saisontor in der Meisterschaft.

Arsenal ging im Schlagerspiel bei Manchester United zweimal in Führung, verwaltete der Vorsprung aber jeweils sehr schlecht. Nach dem 0:1 in der ersten Halbzeit benötigte Manchester nur vier Minuten für den Ausgleich, nach dem 1:2 Mitte der zweiten Hälfte sogar nur eine Minute. Das 2:2 hatte bis zuletzt Bestand.

Arsenal spielte ohne den gesperrten Granit Xhaka. Stephan Lichtsteiner wurde nach 36 Minuten eingewechselt, nachdem sich Verteidiger Rob Holding verletzt hatte.

Telegramme und Rangliste

Burnley - Liverpool 1:3 (0:0). - 20'200 Zuschauer. - Tore: 56. Cork 1:0. 62. Milner 1:1. 69. Firmino 1:2. 92. Shaqiri 1:3. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri.

Everton - Newcastle United 1:1 (1:1). - 39'350 Zuschauer. - Tore: 19. Rondon 0:1. 38. Richarlison 1:1. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 2:1 (0:1). - 31'300 Zuschauer. - Tore: 18. Loftus-Cheek 0:1. 59. Jimenez 1:1. 63. Jota 2:1.

Manchester United - Arsenal 2:2 (1:1). - 74'507 Zuschauer. - Tore: 26. Mustafi 0:1. 30. Martial 1:1. 68. Lacazette 1:2. 69. Lingard 2:2. - Bemerkungen: Arsenal ab 36. mit Lichtsteiner, ohne Xhaka (gesperrt).

Tottenham Hotspur - Southampton 3:1 (1:0). - 33'012 Zuschauer. - Tore: 9. Kane 1:0. 51. Lucas 2:0. 55. Son 3:0. 93. Austin 3:1.

Ein weiteres Resultat: Fulham - Leicester City 1:1.

Rangliste: 1. Manchester City 15/41 (45:7). 2. Liverpool 15/39 (30:6). 3. Tottenham Hotspur 15/33 (28:16). 4. Chelsea 15/31 (31:13). 5. Arsenal 15/31 (34:20). 6. Everton 15/23 (21:17). 7. Bournemouth 15/23 (25:22). 8. Manchester United 15/23 (24:25). 9. Leicester City 15/22 (21:18). 10. Brighton & Hove Albion 15/21 (19:21). 11. Watford 15/20 (18:21). 12. Wolverhampton 15/19 (15:18). 13. West Ham United 15/18 (20:23). 14. Newcastle United 15/13 (12:20). 15. Crystal Palace 15/12 (11:20). 16. Cardiff City 15/11 (14:30). 17. Huddersfield Town 15/10 (10:26). 18. Southampton 15/9 (13:29). 19. Burnley 15/9 (14:32). 20. Fulham 15/9 (15:36).