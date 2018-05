Es gehe nur noch um das liebe Geld, wird Dir vorgeworfen, und dieses sei erst noch ziemlich dreckig. Immer mehr fehle die Fussball-Romantik, weil die kleinen Klubs bald nicht mehr so zahlreich mitspielen dürfen. Und überhaupt, früher sei alles besser gewesen, sogar der Fussball. Da habe man sich noch gerne und regelmässig getroffen, um Dich vor den Bildschirmen zu bewundern.

Liebe Champions League, manchmal lasse ich mich ja tatsächlich auch ein bisschen einlullen von jenen Menschen, die Dich nicht mehr so lieb haben. Vielleicht ist es manchmal tatsächlich nicht so prickelnd, Deine Spiele der Gruppenphase anzuschauen. Zu deutlich die Leistungsunterschiede und Resultate. Und überhaupt laufe ja mittlerweile an jedem Tag irgendein Fussballspiel. Manche schauen sogar lieber 2. Bundesliga am Montag statt Champions League am Mittwoch. Auch deshalb ist es höchste Zeit, für Dich einzustehen!