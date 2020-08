Lewandowski in Deutschland zum Fussballer des Jahres gewählt

Der Stürmerstar des Triple-Gewinners Bayern München setzte sich in einer vom Fussballmagazin "Kicker" unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl mit 276 Stimmen vor seinen Teamkollegen Thomas Müller (54 Stimmen) und Joshua Kimmich (49) durch. "Ich bin sehr stolz darauf. Umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden", sagte Lewandowski zu seiner ersten Auszeichnung als Fussballer des Jahres in Deutschland. In der vergangenen Saison erzielte der Pole wettbewerbsübergreifend 55 Tore.

Die Auszeichnung zum "Trainer des Jahres" ging ebenfalls nach München. Bayerns Triple-Coach Hansi Flick setzte sich bei der Wahl mit 223:164 Stimmen gegen "Vorjahressieger" und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp durch. Die Schweizer Bundesliga-Trainer Urs Fischer (Union Berlin) und Lucien Favre (Dortmund) landeten auf den Plätzen 7 und 8.