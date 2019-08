Vor dem Anpfiff in der Arena in München waren die Augen auf Philippe Coutinho und Ivan Perisic gerichtet, die erstmals in der Startaufstellung der Münchner standen. Nach gut einer Stunde war der Arbeitstag der beiden vorbei, wobei sich der Kroate als der effizientere der beiden offensiven Neuzugänge erwies. Perisic, der wie Coutinho vor einer Woche auf Schalke sein Debüt gegeben hatte, schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

Für das erste Ausrufezeichen auf dem Platz hatten die Gäste gesorgt. In der 6. Minute lag der Aussenseiter aus Mainz überraschend in Führung, nachdem der frühere Basler Jean-Paul Boëtius getroffen hatte. Eine gute halbe Stunde verteidigten die Mainzer die Führung, ehe Benjamin Pavard - ein weiterer Bayern-Neuzugang - und David Alaba mit einem herrlichen Freistoss noch vor der Pause die Partie drehten.

Während die Bayern nach dem Remis zum Auftakt gegen Hertha Berlin den Tritt gefunden haben, wartet Mainz weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Das Team mit dem Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes liegt nach der dritten Niederlage und mit 2:12 Toren am Tabellenende.

Gleichauf mit den Bayern liegen Bayer Leverkusen (0:0 gegen Hoffenheim) und Wolfsburg (1:1 gegen Paderborn), die wie Freiburg (1:2 gegen 1. FC Köln) nach zwei Siegen zum Auftakt die ersten Punktverluste der Saison hinnehmen mussten. Zum ersten Saisonsieg kam Schalke beim 3:0 gegen Hertha Berlin. Zwei Eigentore ebneten dem Team von David Wagner den Weg zum Sieg, der Brite Jonjoe Kenny schoss fünf Minuten vor dem Ende mit einem strammen Schuss den ersten Saisontreffer eines Schalker Spielers.

Telegramme

Bayern München - Mainz 6:1 (2:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 6. Boëtius 0:1. 36. Pavard 1:1. 45. Alaba 2:1. 56. Perisic 3:1. 64. Coman 4:1. 78. Lewandowski 5:1. 80. Davies 6:1. - Bemerkung: Mainz mit Edimilson.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0:0. - 26'506 Zuschauer. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Wolfsburg - Paderborn 1:1 (0:1). - 23'750 Zuschauer. - Tore: 12. Oliveira Souza 0:1. 56. Brekalo 1:1. - Bemerkung: Wolfsburg ab 55. mit Mehmedi, ohne Mbabu und Steffen (beide Ersatz).

Freiburg - 1. FC Köln 1:2 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 40. Czichos (Eigentor) 1:0. 52. Modeste 1:1. 92. Skhiri 1:2.

Schalke - Hertha Berlin 3:0 (1:0). - 58'875 Zuschauer. - Tore: 38. Stark (Eigentor) 1:0. 48. Rekik (Eigentor) 2:0. 85. Kenny 3:0.