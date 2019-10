Leverkusen verliert erneut - Gavranovic verletzt

Die Chancen von Bayer Leverkusen auf den Einzug in die Achtelfinals sind schon nach der Hälfte der Gruppenspiele auf ein Minimum gesunken. Der Bundesligist kassierte den Gegentreffer in der 78. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Alvaro Morata war mit einem Kopfball erfolgreich und machte damit die Bemühungen der spielerisch mindestens ebenbürtigen Leverkusener zunichte. Der niederländische Trainer Peter Bosz wartet damit auch nach seinem neunten Spiel in der Champions League (6 mit Dortmund, 3 mit Leverkusen) weiter auf den ersten Sieg.

Dinamo Zagreb kam bei Schachtar Donezk auch dank Mario Gavranovic zu einem 2:2. Nach einem Foul von Schachtars Goalie Pjatow am Tessiner Stürmer verwertete Mislav Orsic den fälligen Penalty in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Für Gavranovic war das Spiel danach allerdings vorbei. Der 22-fache Schweizer Internationale verletzte sich bei der Aktion am Knie. Der junge Brasilianer Dodo glich für die Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss aus.

Resultate und Tabelle:

Gruppe D.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0). - SR Dias Correia (POR). - Tor: 78. Morata 1:0.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Gimenez (15. Hermoso), Felipe, Lodi; Koke (70. Morata), Herrera, Thomas, Saul Niguez; Correa (62. Lemar), Diego Costa.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Felix und Savic (beide verletzt).

1. Atlético Madrid 3/7 (5:2). 2. Juventus Turin 2/4 (5:2). 3. Lokomotive Moskau 2/3 (2:3). 4. Bayer Leverkusen 3/0 (1:6).

Gruppe C.

Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 (1:1)

Charkiw. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 16. Konopljanka 1:0. 25. Olmo 1:1. 60. Orsic (Foulpenalty) 1:2. 75. Dodo 2:2. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb mit Gavranovic (bis 62.), ohne Moubandje (nicht im Aufgebot).

1. Manchester City 2/6 (5:0). 2. Dinamo Zagreb 3/4 (6:4). 3. Schachtar Donezk 3/4 (4:6). 4. Atalanta Bergamo 2/0 (1:6).