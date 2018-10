Beim Auftakt zur Europa League hatte Bayer Leverkusen auswärts gegen Ludogorez Rasgrad einen 0:2-Rückstand in einen Sieg umgewandelt. Im Heimspiel gegen AEK Larnaca lag der Bundesligist bis kurz vor der Pause 0:1 zurück - und siegte noch 4:2. Entscheidenden Einfluss hatte der argentinische Stürmer Lucas Alario, dem Nach der Pause zwei Tore zur 3:1-Führung gelangen. In der Bundesliga blieb der Südamerikaner bislang noch ohne Treffer.

Ganz zufrieden waren sie bei Bayer Leverkusen trotz der beiden Startsiege nicht. Vor den Duellen gegen den FC Zürich am 25. Oktober und 8. November streifte der Bundesligist seine defensiven Schwächen auch im Europacup nicht ab. In der Meisterschaft hat Bayer Leverkusen in sechs Spielen 13 Gegentore kassiert. In der Europa League musste die Abwehr gegen Aussenseiter wie Ludogorez Rasgrad und AEK Larnaca in 180 Minuten auch schon vier Mal kapitulieren.

Wie Bayer Leverkusen schaffte auch Milan nach einem 0:1-Rückstand den zweiten Sieg. Im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus gelang den Italienern mit drei Toren zwischen der 69. und 79. Minute die Wende zum 3:1-Erfolg. Der eingewechselte Stürmer Patrick Cutrone schoss zwei Treffer. Beim 1:1 des 20-Jährigen leistete Ricardo Rodriguez mit einer perfekten Flanke die Vorarbeit.

Junge Torschützen gab es auch bei Arsenal. Die Londoner traten in Aserbaidschan gegen Karabach Agdam mit einer Reservemannschaft an und siegten problemlos 3:0. Nach der Pause trafen für Arsenal der 18-jährige Stürmer Emile Smith-Rowe sowie der 19-jährige Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi. Wie schon im ersten Gruppenspiel stand Stephan Lichtsteiner bei den Engländern in der Startformation, Granit Xhaka sass auf der Bank. Bei Karabach Agdam konnte der Schweizer Mittelstürmer Innocent Emeghara keine Akzente setzen.

Telegramme:

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca 4:2 (1:1). - 23'354 Zuschauer. - Tore: 25. Trickovski 0:1. 44. Havertz 1:1. 49. Alario 2:1. 88. Alario 3:1. 91. Raspas 3:2. 93. Brandt 4:2.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig 1:3 (0:1). - 11'484 Zuschauer. - Tore: 12. Augustin 0:1. 58. Konaté 0:2. 6:1. Cunha 0:3. 79. Jebali 1:3. - Bemerkung: Leipzig mit Mvogo.

Karabach Agdam - Arsenal 0:3 (0:1). - Tore: 4. Sokratis 0:1. 53. Smith-Rowe 0:2. 80. Guendouzi 0:3. - Bemerkung: Karabach Agdam mit Emeghara, Arsenal mit Lichtsteiner, ohne Xhaka (Ersatz).

Milan - Olympiakos Piräus 3:1 (0:1). - 22'294 Zuschauer. - Tore: 14. Guerrero 0:1. 69. Cutrone 1:1. 76. Higuain 2:1. 79. Cutrone 3:1. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 93. Pfostenschuss von Calhanoglu (Milan).