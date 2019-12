Laut Blatter noch keine FIFA-Klage gegen ihn

Die FIFA gab vor zwei Wochen bekannt, Klage gegen die früheren Spitzenfunktionäre Sepp Blatter und Michel Platini eingereicht zu haben, um zwei Millionen Franken zurückzufordern. Wie die "Aargauer Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe schreibt, wurde Platini mit einer Kopie der eingereichten Zivilklage gegen ihn informiert. Von der Klage gegen Blatter fehle hingegen bislang jede Spur. "Bisher ist nichts eingetroffen", sagt Blatter in dem Artikel. Weil die FIFA-Funktionäre derzeit in den Ferien weilen, steht eine Antwort des Weltverbandes noch aus.

Hintergrund des Streits ist eine umstrittene Zahlung in der Höhe von 2 Millionen Franken, die der ehemalige Uefa-Präsident Platini im Jahr 2011 von der FIFA erhalten hatte. Laut Platini und Blatter handelte es sich um eine verspätete Honorarzahlung für Platinis Arbeit für den Weltverband in den Jahren 1998 bis 2002. Blatter und Platini waren 2015 von der FIFA-Ethikkommission für acht Jahre für alle Fussball-Aktivitäten gesperrt worden. Die Strafen wurden später auf sechs respektive vier Jahre reduziert.

Platini galt vor seiner Sperre als Favorit auf die Nachfolge von Blatter als FIFA-Präsident. Nach seinem Ausschluss setzte sich überraschend sein ehemaliger enger Vertrauter Gianni Infantino bei der Wahl durch.