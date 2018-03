Fabian Schär spielt unter dem neuen Trainer Clarence Seedorf in La Coruña nur noch eine Nebenrolle. Gegen Las Palmas sass der Ostschweizer zum dritten Mal in Folge auf der Ersatzbank. Doch ob mit oder ohne Schär, ob mit oder ohne Seedorf: La Coruña kommt in dieser Saison nicht in die Spur. Der letzte Sieg datiert vom 9. Dezember 2017. Seither gingen 14 Meisterschaftsspiele über die Bühne (5 Punkte).

Das Unentschieden - für La Coruña immerhin ein Punkt nach einem frühen Rückstand - fühlte sich am Ende für beide Teams an wie eine Niederlage. Las Palmas ist ebenfalls auf einem Abstiegsplatz klassiert und wartet seit sechs Wochen auf einen Sieg.

Der Gewinner der Runde im Kampf gegen die Relegation ist Levante. Das Team aus der Agglomeration von Valencia schlug am Freitag Eibar 2:1 und hat nun einem Vorsprung von sechs beziehungsweise sieben Punkte auf Las Palmas und La Coruña.

Telegramm/Resultate

La Coruña - Las Palmas 1:1 (1:1). - 18'773 Zuschauer. - Tore: 3. Halilovic 0:1. 22. Albentosa 1:1. - Bemerkung: La Coruña ohne Schär (Ersatz).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Valencia - Alaves (16.15 Uhr), San Sebastian - Getafe (18.30 Uhr), Betis Sevilla - Espanyol Barcelona (20.45 Uhr).

Rangliste:

1. FC Barcelona 28/72 (72:13). 2. Atlético Madrid 28/64 (48:12). 3. Real Madrid 28/57 (67:30). 4. Valencia 28/56 (54:30). 5. FC Sevilla 28/45 (36:42). 6. Villarreal 28/44 (38:32). 7. Girona 28/43 (40:36). 8. Betis Sevilla 28/40 (46:53). 9. Eibar 29/39 (36:43). 10. Celta Vigo 28/38 (45:42). 11. Getafe 28/36 (33:26). 12. Athletic Bilbao 28/35 (29:31). 13. Espanyol Barcelona 28/35 (26:34). 14. Leganes 28/33 (23:34). 15. San Sebastian 28/33 (50:50). 16. Alaves 28/31 (25:42). 17. Levante 29/27 (25:43). 18. Las Palmas 29/21 (21:58). 19. Deportivo La Coruña 29/20 (26:60). 20. Malaga 28/13 (16:45).