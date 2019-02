Seit dem 26. September hatte Aufsteiger Xamax auf einen Sieg gewartet, und nun zeigte der Trainerwechsel von Michel Decastel zu Henchoz sogleich Wirkung. Kemal Ademi (25.) und Topskorer Raphaël Nuzzolo (40.) brachten die Neuenburger bereits vor der Pause 2:0 in Führung. Luzern konnte erst zehn Minuten vor Schluss durch Marvin Schulz noch verkürzen.

Grosser Verlierer der Runde sind die Grasshoppers, die bereits am Samstag das Derby gegen den FC Zürich (1:3) verloren hatten. Sie liegen als Zweitletzte nur noch einen Punkt vor Xamax. Zudem holten auch die direkt vor GC platzierten Sion und Lugano durch ein 2:2 je einen Zähler. Jonathan Sabbatini hatte die Tessiner im Wallis zwölf Minuten vor dem Ende 2:1 in Führung gebracht, in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich aber der Senegalese Birama Ndoye für das Team von Coach Murat Yakin aus.

Im Berner Derby musste sich der souveräne Leader YB gegen das drittplatzierte Thun mit einem Punkt begnügen. Marvin Spielmann glich die mit einem Handspenalty gefallene Führung der Young Boys in der 81. Minute aus. Bei garstigen Wetterverhältnissen im Berner Oberland verdiente sich Thun den einen Punkt redlich.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Neuchâtel Xamax FCS - Luzern 2:1 (2:0). Sion - Lugano 2:2 (1:1). Thun - Young Boys 1:1 (0:1).

Rangliste: 1. Young Boys 20/53. 2. Basel 20/34. 3. Thun 20/32. 4. Zürich 20/28. 5. St. Gallen 20/27. 6. Luzern 19/25. 7. Sion 19/22. 8. Lugano 20/20. 9. Grasshoppers 20/17. 10. Neuchâtel Xamax FCS 20/16.