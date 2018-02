Im dritten Spiel unter dem neuen Coach Paul Lambert kassierte Stoke City die erste Niederlage und fiel damit auf den drittletzten Platz zurück. Ein Doppelschlag von Bournemouth in der 70. und 79. Minute sorgte für die Wende in der Partie, die vor allem in der Anfangsphase von Shaqiri geprägt war.

Der Schweizer Internationale sah zunächst einen Schuss von einem Verteidiger auf der Torlinie abgewehrt, bevor ihm in der 5. Minute sein seltener Treffer mit dem Kopf gelang. Nach einer Flanke von Badou Ndiaye nickte der kleinste Spieler auf dem Feld aus rund acht Metern Entfernung zur frühen Führung ein.

Es war Shaqiris erster Kopfballtreffer in der der europäischen Top-Ligen seit seinem Wechsel vom FC Basel ins Ausland vor fünfeinhalb Jahren. In der Premier League war er damit elfmal erfolgreich, zum fünften Mal in der laufenden Saison und zum ersten Mal seit dem 2. Dezember.

Manchester City mit Mühe bei Burnley

Während im Abstiegskampf der Neunzehnte und der Elfte nur durch drei Punkte getrennt sind, ist an der Tabellenspitze fast alles klar, selbst wenn der souveräne Leader Manchester City beim 1:1 in Burnley zum vierten Mal in dieser Saison Punkte abgab. Nach dem sehenswerten Führungstreffer durch den Brasilianer Danilo Mitte der ersten Halbzeit zeigte sich Manchester City, das am Dienstag in einer Woche für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Basel gastiert, zu wenig effizient. Der Isländer Johann Berg Gudmundsson bestrafte die offensive Nachlässigkeit der Citizens in der 82. Minute mit dem Ausgleich.

Stadtrivale Manchester United verkürzte den Rückstand auf 13 Punkte. Beim 2:0-Heimsieg gegen Huddersfield mit dem im Mittelfeld eingesetzten Berner Florent Hadergjonaj traf Alexis Sanchez erstmals für seinen neuen Klub. Der frühe Arsenal-Goalgetter verwertete einen selbst herausgeholten Penalty im Nachschuss.

Aubameyang trifft für Arsenal

Die neue Sturmspitze von Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, trug derweil bei seinem Debüt für die Londoner einen Treffer zum 5:1-Heimsieg gegen Everton bei - allerdings aus nicht geahndeter Abseits-Position. Der Waliser Aaron Ramsey brillierte mit einem Hattrick. Der wie Aubameyang im Winter gekommene Henrich Mchitarjan lieferte drei Vorlagen.

Kurztelegramme, Resultate und Rangliste

Burnley - Manchester City 1:1 (0:1). - 21'658 Zuschauer. - Tore: 22. Danilo 0:1. 82. Gudmundsson 1:1.

Bournemouth - Stoke City 2:1 (0:1). - Tore: 5. Shaqiri 0:1. 70. King 1:1. 79. Mousset 2:1. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri.

Manchester United - Huddersfield 2:0 (0:0). - 74'742 Zuschauer. - Tore: 55. Lukaku 1:0. 68. Sanchez 2:0. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj. 68. Sanchez verschiesst Foulpenalty und trifft im Nachschuss.

Brighton - West Ham 3:1 (1:1). - 30'589 Zuschauer. - Tore: 8. Murray 1:0. 30. Hernandez 1:1. 59. Izquierdo 2:1. 75. Gross 3:1. - Bemerkungen: West Ham ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Arsenal - Everton 5:1 (4:0). - 59'306 Zuschauer. - Tore: 6. Ramsey 1:0. 14. Koscielny 2:0. 19. Ramsey 3:0. 37. Aubameyang 4:0. 64. Calvert-Lewin 4:1. 74. Ramsey 5:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. Everton ohne Tarashaj (nicht im Aufgebot).

Weitere Resultate vom Samstag: Leicester City - Swansea City 1:1. West Bromwich Albion - Southampton 2:3.

Rangliste: 1. Manchester City 26/69 (74:19). 2. Manchester United 26/56 (51:18). 3. Liverpool 25/50 (57:29). 4. Chelsea 25/50 (45:19). 5. Tottenham Hotspur 25/48 (49:22). 6. Arsenal 26/45 (51:35). 7. Burnley 26/36 (21:23). 8. Leicester City 26/35 (38:35). 9. Bournemouth 26/31 (30:37). 10. Everton 26/31 (29:45). 11. Watford 25/27 (33:44). 12. West Ham United 26/27 (32:46). 13. Brighton & Hove Albion 26/27 (21:35). 14. Crystal Palace 25/26 (23:38). 15. Southampton 26/26 (28:38). 16. Newcastle United 25/24 (23:35). 17. Swansea City 26/24 (19:37). 18. Stoke City 26/24 (26:52). 19. Huddersfield Town 26/24 (19:46). 20. West Bromwich Albion 26/20 (21:37).