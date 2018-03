«Eigentlich wollte ich gar nicht in die Heimat zurück. Ich wusste, dass man dann sagen würde, ich sei in England gescheitert.» Doch Verbandstrainer Gérard Castella empfahl Mbabu, sich ins nächste Flugzeug zu setzen und nach Bern zu kommen. Dieser tat wie geheissen und sagt heute: «Das war der beste Entscheid meiner Laufbahn.» Seine Zeit in England sei zwiespältig, sagt Mbabu. Er habe zwar dreimal in der Premier League gespielt, wegen der Verletzungen aber nicht das erreicht, was er sich vorgestellt habe. Doch das komme vielleicht noch. «Im Kopf bin ich unheimlich stark geworden. Mich wirft so schnell nichts mehr um.»

Und, oh Wunder: Seit Mbabu bei YB ist, sind die Verletzungssorgen passé. Nach seiner Ankunft in Bern hatte er sich mit einem privaten Fitnesstrainer aufgebaut. «Und ich habe die Ernährung umgestellt. In England habe ich zu wenig darauf geschaut.» Mbabu nimmt einen Schluck Kaffee und klopft mit der Hand auf den Tisch: «Holz anfassen, damit es so bleibt.»

Als er im August 2016 zu YB kam, hatte er sich in Geduld üben müssen. Erst in der Rückrunde wurde der Rechtsverteidiger Stammspieler. In 21 Spielen sah er zwar zehnmal die gelbe Karte, doch der unbändige Kampfgeist, sein Mut, seine immense Schnelligkeit und die entschlossenen Rushes machten ihn zu einem Publikumsliebling. In dieser Spielzeit steht er nach 23 Meisterschaftspartien auch schon bei sechs Gelben, in der Fangunst aber weiter hoch im Kurs. Dass er in zwei Cupspielen zweimal gelb sah und nun im Final gegen den FCZ gesperrt ist, tut weh. «Es war ein Irrtum des Schiedsrichters, das war keine Schwalbe», sagt Mbabu.