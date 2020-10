Keine allzu schwerer Gruppe für Dortmund

An der Auslosung in Nyon wurden die Dortmunder in die Gruppe F eingeteilt. Champions-League-Sieger Bayern München wird derweil gegen Atlético Madrid, Nachbar Salzburg und Lokomotive Moskau antreten, während Bayerns Vorgänger Liverpool es mit Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo und YBs Bezwinger Midtjylland zu tun bekommt.

Infolge der Verzögerungen durch die Pandemie ist das Programm der Gruppenphase sehr gedrängt. Ab 20./21. Oktober werden die ersten drei Runden in aufeinanderfolgenden Wochen ausgetragen. Gleiches gilt für die Runden 4 bis 6 ab 24./25. November.