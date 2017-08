Die Ferien sind vorbei, gegen Moskau sitze ich im Stadion. Was für ein Spiel! Sah ich YB je so stark? Aber dann, eben … 92 Minuten lang dominieren und sich in der allerletzten Szene selbst abschiessen. «Geht es noch typischer YB?!», frage ich meine Sitznachbarin und will mir schon ein paar bittere Notizen machen, da ereilt mich eine Kurznachricht von Kollege Lenz: «YB forever! Und kein negatives Wort in der Kolumne, bissoguet!» Sein Wunsch sei mir Befehl.

Viel später dann, als ich mich in den Laken hin- und herdrehe, fällt mir ein, wie ich in der Zürcher Alternativliga – gegen Olympique Lettenwiese war es, glaub ich, vor drei, vier Jahren – diesen Querpass so unglücklich ablenkte, dass ich damit unseren Goalie düpierte … Ein Scheisseigentor wars, in der Nachspielzeit. Aber keines, an dem 25 Millionen Franken hingen. Und jetzt tut er mir leid, dieser Kasim Adams Nuhu. Sehr leid. Ich nehme an, auch er liegt noch wach.