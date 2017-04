Der scheidende Präsident Bernhard Heusler sprach von einem grossen Glück, dass er mit dem FCB so viele Titel gewinnen konnte: "Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich mit dem FC Basel Titel gewinnen konnte. Denn es gibt viele Vereinspräsidenten die nicht weniger oder schlechter gearbeitet haben als ich und trotzdem niemals einen einen Titel feiern durften."

Besonders beeindruckt zeigte sich Heusler in dieser Saison vom Zusammenhalt in seiner Mannschaft: "Ich kann nicht in Worte ausdrucken wie dankbar ich der Mannschaft bin. Das Team zeichnet sich durch eine unglaubliche Solidarität und Persönlichkeit aus und dies hat man auch diesen Frühling wieder gespürt." Auch Renato Steffen, der dem FCB gegen Luzern mit seinem Treffer zum 2:0 den Sieg sicherte, stellt das Team ins Zentrum: "Egal wie viele Punkte wir vorne waren, wir unterstützen uns immer gegenseitig. Auch diejenigen die nicht oft spielten stellten sich in den Dienst der Mannschaft."

FCZ-Coach Urs Fischer, der wie Heusler ab der neuen Saison nicht mehr auf der Lohnliste des FC Basels steht, fokussierte bereits Minuten nach dem Abpfiff auf die kommende Aufgabe vom 25. Mai: "Die Meisterschaft jetzt zu holen war extrem wichtig. Nun können wir uns ganz auf den Cup konzentrieren und haben wieder einen neuen Aufhänger, einen neuen Reiz." Für ein paar Stunden wird aber auch Urs Fischer seinen Spielern das Feiern erlauben. Verteidiger Michael Lang jedenfalls plant mit einer längeren Feier: "Es ist Freitagabend und das ist nicht schlecht. Jetzt können wir das ganze Wochenende durchfeiern."