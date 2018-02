Den Treffer erzielte der Bosnier Miralem Pjanic mittels Penalty in der 75. Minute.

Atalanta, das letztmals 1996 im Cupfinal stand, hätte in Turin einen Exploit gebraucht. Der Schweizer Remo Freuler und seine Teamkollegen kamen einem Treffer in der 64. Minute am nächsten, als der Argentinier Papu Gomez nur die Latte traf.

Im Final am 9. Mai trifft Juventus entweder auf Lazio Rom oder die AC Milan, die sich später am Mittwochabend gegenüberstanden.

Telegramm

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0). - Tor: 75. Pjanic (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner. Atalanta mit Freuler (bis 87.), ohne Haas.