In der Nationalteam-Pause Anfang Monat schoss Cristiano Ronaldo für Portugal in zwei Spielen fünf Tore. Danach ging er für Juventus Turin in den Partien gegen Fiorentina (0:0) und Atlético Madrid (2:2) leer aus. Gegen Aufsteiger Hellas Verona aber traf er kurz nach der Pause mittels Foulpenalty zum entscheidenden 2:1.

Ohne Mathijs de Ligt, Miralem Pjanic, Sami Khedira und Gonzalo Higuain in der Startformation hatte Juventus gegen den Aussenseiter durchaus Mühe - vor allem vor der Pause. Nach 21 Minuten geriet der Meister sogar in Rückstand. Samuel Di Carmine schoss einen Foulpenalty an den Pfosten, der Nachschuss flog an die Latte. Doch Verona blieb in Ballbesitz, und der Portugiese Miguel Veloso brachte den Ball mit einem sehenswerten Weitschuss unter die Latte doch noch ins Tor.

Hellas Verona konnte die überraschende Führung jedoch nur knapp zehn Minuten halten. Dann glich der Waliser Aaron Ramsey mit seinem ersten Treffer für Juventus Turin zum 1:1 aus. Der frühere Mittelfeldspieler von Arsenal kam zum ersten Mal in der Serie A zum Einsatz.

Telegramm:

Juventus Turin - Hellas Verona 2:1 (1:1). - 39'945 Zuschauer. - Tore: 21. Veloso 0:1. 32. Ramsey 1:1. 49. Ronaldo (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: 21. Di Carmine (Hellas Verona) schiesst Foulpenalty an den Pfosten. 94. Gelb-Rote Karte gegen Kumbulla (Hellas Verona).

Weitere Spiele vom Samstag: Udinese - Brescia 0:1. Milan - Inter Mailand (20.45 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 4/10 (7:4). 2. Inter Mailand 3/9 (7:1). 3. Bologna 3/7 (6:4). 4. Torino 3/6 (6:5). 5. Napoli 3/6 (9:7). 6. AC Milan 3/6 (2:1). 7. Atalanta Bergamo 3/6 (7:6). 8. Brescia 4/6 (5:5). 9. Cagliari 4/6 (7:5). 10. AS Roma 3/5 (8:6). 11. Lazio Rom 3/4 (5:3). 12. Hellas Verona 4/4 (3:4). 13. Genoa 4/4 (7:9). 14. Sassuolo 3/3 (7:7). 15. Parma 3/3 (4:5). 15. SPAL Ferrara 3/3 (4:5). 17. Lecce 3/3 (2:6). 18. Udinese 4/3 (2:5). 19. Fiorentina 3/1 (4:6). 20. Sampdoria Genua 3/0 (1:9).