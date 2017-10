Eine Doublette von Ciro Immobile innerhalb von sieben Minuten brachte Lazio Rom den Prestigesieg ein. Der 28-fache italienische Internationale traf in der 47. und 54. Minute.

Juventus Turin war durch den ehemaligen Bayern-Spieler Douglas Costa Mitte der ersten Halbzeit in Führung gegangen und besass in der 97. Minute die exzellente Ausgleichschance. Der Argentinier Paolo Dybala scheiterte vom Penaltypunkt an Lazios Goalie Thomas Strakosha. Erst nach dem Videostudium hatte der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden.

Die Turiner hatten in der Meisterschaft letztmals im August 2015 verloren (gegen Udinese mit 0:1). Lazio wartete seit Dezember 2003 auf einen Serie-A-Sieg gegen den das in den letzten Jahren übermächtige Juventus.

Resultat und Rangliste:

Juventus Turin - Lazio Rom 1:2 (1:0).

Das weitere Programm der 8. Runde. Am Samstag, 20.45 Uhr: AS Roma - Napoli. - Am Sonntag. 12.30 Uhr: Fiorentina - Udinese. 15.00 Uhr: Bologna - SPAL, Cagliari - Genoa, Crotone - Torino, Sampdoria Genua - Atalanta Bergamo, Sassuolo - Chievo Verona. 20.45 Uhr: Inter - AC Milan. - Montag, 20.45 Uhr: Hellas Verona - Benevento.

1. Napoli 7/21 (25:5). 2. Inter Mailand 7/19 (14:3). 3. Lazio Rom 8/19 (21:10). 4. Juventus Turin 8/19 (21:7). 5. AS Roma 6/15 (14:4). 6. Torino 7/12 (12:11). 7. AC Milan 7/12 (10:10). 8. Sampdoria Genua 6/11 (8:8). 9. Chievo Verona 7/11 (9:9). 10. Bologna 7/11 (6:7). 11. Atalanta Bergamo 7/9 (12:10). 12. Fiorentina 7/7 (10:10). 13. Udinese 7/6 (12:13). 14. Cagliari 7/6 (4:11). 15. SPAL Ferrara 7/5 (6:12). 16. Crotone 7/5 (4:12). 17. Sassuolo 7/4 (4:15). 18. Hellas Verona 7/3 (3:16). 19. Genoa 7/2 (5:11). 20. Benevento 7/0 (2:18).