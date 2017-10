Higuain war im bisherigen Saisonverlauf nicht immer überzeugend aufgetreten. Gegen Milan traf der Argentinier mit zwei platzierten Schüssen von der Strafraumgrenze und erhöhte sein Total an Toren in der Serie A auf 101. Dafür benötigte der Argentinier bloss 154 Spiele. Vor seinem Wechsel zu Juventus hatte Higuain für Real Madrid 107 Meisterschafts-Treffer (in 190 Partien) erzielt.

Für die im Sommer mit chinesischem Geld aufgerüstete AC Milan war die Niederlage eine weitere Enttäuschung. Die von Vincenzo Montella trainierte Mannschaft hat nur eine der letzten sechs Partien gewonnen und die Duelle mit den Top-Teams in dieser Saison ausnahmslos verloren. Gegen Juventus Turin kamen die Mailänder einem Torerfolg kurz vor der Pause am nächsten, als ein von Ricardo Rodriguez initiierter Angriff mit einem Lattenschuss endete. Stephan Lichtsteiner, der Schweizer Aussenverteidiger von Juventus, musste nach 65 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Serie A. 11. Runde vom Samstag:

Milan - Juventus Turin 0:2 (0:1). - 78'328 Zuschauer. - Tore: 23. Higuain 0:1. 64. Higuain 0:2. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez, Juventus bis 65. mit Lichtsteiner.

20.45 Uhr: AS Roma - Bologna.

Rangliste: 1. Napoli 10/28. 2. Juventus Turin 11/28. 3. Inter Mailand 10/26. 4. Lazio Rom 10/25. 5. AS Roma 9/21. 6. Sampdoria Genua 9/17. 7. Fiorentina 10/16. 8. AC Milan 11/16. 9. Atalanta Bergamo 10/15. 10. Chievo Verona 10/15. 11. Bologna 10/14. 12. Torino 10/13. 13. Udinese 10/9. 14. Cagliari 10/9. 15. Sassuolo 10/8. 16. Crotone 10/6. 17. Hellas Verona 10/6. 18. Genoa 10/6. 19. SPAL Ferrara 10/5. 20. Benevento 10/0.