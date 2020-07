Juventus' 36. Meistertitel noch nicht im Trockenen

Aus den verbleibenden drei Spielen daheim gegen Sampdoria Genua, in Cagliari und daheim gegen die AS Romas müssen sie höchstens noch drei Punkte holen - und dies auch nur für den Fall, dass Atalanta Bergamo seine letzten drei Partien allesamt gewinnt.

In Udine brachte der niederländische Innenverteidiger Matthijs De Ligt mit einem wuchtigen Vollristschuss aus 20 Metern kurz vor der Pause Juventus in Führung, aber Udinese glückte die Wende. Das Siegestor erzielte der Ivorer Seko Fofana in der 92. Minute.

Cristiano Ronaldo, der sich mit Lazios Ciro Immobile ein bislang ausgeglichenes Duell im Kampf um den inoffiziellen Titel des Torschützenkönigs liefert - beide stehen bei 30 Toren -, kam nur zu wenigen Chancen und ging leer aus. In sieben der vorangegangenen acht Spiele hatte er jeweils mindestens einmal getroffen.

Juventus hat bei je zwei Niederlagen und Remis nur eines der letzten fünf Meisterschaftsspiele gewonnen.

Telegramm und Rangliste

Udinese - Juventus Turin 2:1 (0:1). - Tore: 42. De Ligt 0:1. 52. Nestorovski 1:1. 92. Fofana 2:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 35/80 (73:38). 2. Atalanta Bergamo 35/74 (95:44). 3. Inter Mailand 35/73 (74:36). 4. Lazio Rom 34/69 (69:37). 5. AS Roma 35/61 (69:47). 6. AC Milan 35/59 (55:44). 7. Napoli 35/56 (56:47). 8. Sassuolo 35/48 (64:60). 9. Hellas Verona 35/46 (43:43). 10. Fiorentina 35/43 (43:45). 11. Bologna 35/43 (48:58). 12. Parma 35/43 (49:51). 13. Cagliari 34/42 (49:50). 14. Sampdoria Genua 35/41 (46:58). 15. Udinese 35/39 (34:49). 16. Torino 35/38 (42:63). 17. Genoa 35/36 (44:65). 18. Lecce 35/32 (45:77). 19. Brescia 35/24 (33:74). 20. SPAL Ferrara 35/19 (25:70).