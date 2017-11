Der 29-jährige Venezolaner erlitt am Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Sion einen Jochbeinbruch. Bereits am Montag wurde er operiert. Ende dieser Woche wird er sich zudem einem Eingriff am Meniskus unterziehen.

Jeffren kam in dieser Saison in jeder Meisterschaftspartie der Grasshoppers zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Laut den Zürchern wird er das Training nach der Winterpause wieder aufnehmen können.