Die Berner Young Boys treffen am Mittwoch (18:55 Uhr) auswärts auf Valencia. Im Hinspiel in Bern vor zwei Wochen sicherte sich YB den ersten Champions-League-Punkt. Am Ende wäre gar noch der Sieg möglich gewesen. Können die Berner im Rückspiel an diese Leistung anknüpfen und sich weitere Punkte holen? Verfolgen Sie die Partie jetzt im Liveticker.