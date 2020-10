Innocent Emeghara wieder bei seinem Stammklub

Emeghara spielte in den vergangenen zehn Jahren für zahlreiche Klubs. Das Debüt gab er in der Super League mit den Grasshoppers, dann folgten Lorient in der Ligue 1, Siena und Livorno in der Serie A sowie Stationen in Aserbaidschan, den USA, auf Zypern und in der Türkei, wo er zuletzt mit Karagümrük den Aufstieg in die höchste Liga schaffte.