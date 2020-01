Die Rückkehr einer schillernden Fussball-Figur: Zlatan Ibrahimovic braucht Nervenkitzel mehr als Geld

«Ich habe ein Angebot gesucht, dass mir das Adrenalin ansteigen lässt», sagte Ibrahimovic bei seiner Vorstellung am Freitag in Mailand. «In diesem Alter spielst du nicht für Geld.» Er habe mit 38 Jahren mehr Angebote erhalten als mit 28. Mittlerweile sei er noch "gemeiner" als früher und erwarte von seinen Teamkollegen, dass sie so hart arbeiteten wie er, sagte der extrovertierte Schwede.

Der ehemalige schwedische Internationale hatte bereits von 2010 bis 2012 in Mailand gespielt und mit den Rossoneri einen seiner vier italienischen Meistertitel gewonnen. Zuletzt stand der Stürmer bei Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) unter Vertrag. Bei Milan unterschrieb er einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Er wird neu mit der Rückennummer 21 auflaufen.