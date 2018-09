Maycon, einer von neun Brasilianern im Kader von Donezk, erzwang mit platzierten Schuss aus erheblicher Distanz in der 81. Minute den Ausgleich. Es war der Höhepunkt einer unerhört intensiven Sturm- und Drangperiode der Osteuropäer.

"Wir treten nicht an, um die Hymne zu hören." Zurückhaltung klingt anders. Der Hoffenheimer Sportchef Alexander Rosen spurte vor, die TSG-Professionals legten auf dem Rasen nach. Bei der Premiere im sportlich global wichtigsten und wirtschaftlich lukrativsten Klubwettbewerb verhielten sich die Deutschen lange wesentlich cleverer als zuletzt im ungemütlichen Tagesgeschäft.

Im schwierigen Duell mit dem ukrainischen Double-Gewinner setzte der Aussenseiter in der ersten Halbzeit diverse Akzente und beanspruchte dank Florian Grillitsch früh den ersten Vorteil. Auf das temporäre Comeback Schachtars reagierte Julian Nagelsmanns Team in der 38. mit der erneuten Führung; erst in der Schlussphase und nach dem späten 2:2 taumelte die TSG minutenlang.

Mit dem ersten Punktgewinn der Turn- und Sportgemeinschaft im Business der Multimillionäre war nicht zu rechnen gewesen. Donezk gehört nach vier Top-16-Klassierungen auf Champions-League-Niveau inzwischen zur erweiterten Spitzenklasse.

Der formidable Ajax-Start

Einen formidablen Eindruck hinterliess Ajax Amsterdam im Heimspiel gegen AEK Athen. Nach drei erfolgreichen Qualifikations-Runden verlängerten die Niederländer ihr Formhoch um einen 3:0-Erfolg. Die ansprechende Performance ist angesichts der erheblichen personellen Umbauarbeiten innerhalb der letzten 15 Monate bemerkenswert. Von jener Ajax-Elf, die im Mai 2017 gegen Manchester United den Final der Europa League verloren hat, sind nur noch drei Akteure übrig - alle übrigen verliessen die frühere Grösse, die im Hochlohnsegment nicht mehr mithalten kann.

Telegramme und Rangliste:

Gruppe E:

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0). - SR Del Cerro Grande (ESP). - Tore: 46. Tagliafico 1:0. 77. Van de Beek 2:0. 90. Tagliafico. - Bemerkung: 67. Treffer von Van de Beek (Ajax) wegen Offside aberkannt.

Rangliste: 1. Ajax Amsterdam 1/3 (3:0). 2. Bayern München 0/0 (0:0). 2. Benfica Lissabon 0/0 (0:0). 4. AEK Athen 1/0 (0:3).

Gruppe F:

Schachtar Donezk - Hoffenheim 2:2 (1:2).

Charkiw. - 28'336 Zuschauer. - SR Kehlet (DEN). - Tore: 6. Grillitsch 0:1. 27. Ismaily 1:1. 38. Nordtveit 1:2. 81. Maycon 2:2.

Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Vogt, Posch; Grillitsch; Kaderabek, Schulz; Joelinton, Bittencourt (64. Demirbay), Kramaric (85. Nelson), Szalai (75. Zuber).

Bemerkung: Hoffenheim ohne Kobel (Ersatz).

Rangliste: 1. Hoffenheim 1/1 (2:2). 2. Schachtar Donezk 1/1 (2:2). 3. Lyon 0/0 (0:0). 3. Manchester City 0/0 (0:0).