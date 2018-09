Überlebt hätten wir eine Champions-League-Saison ohne Schweizer Klub zwar schon, aber natürlich macht es bedeutend mehr Spass, wenn man mit einer Mannschaft aus der Super League mitfiebern kann. Es wird zu Beginn zwar etwas ungewohnt sein, auf dem Rasen statt der Dauerbrenner in Rot und Blau die Debütanten in Gelb und Schwarz zu sehen, doch daran dürfte man sich bald gewöhnt haben. Und: Zumindest auf dem Kunstrasen wird YB die Grossen kitzeln, ihnen gar ein Bein stellen. Glauben wir zumindest. (br)

Erstmals werden einige Spiele schon um 18.55 Uhr angepfiffen. Für eingefleischte Fussballfans kann das zu langen Abenden am TV führen. Doch wenn man sich die frühen Spiele angeschaut hat, fällt es vielleicht leichter, auch mal auf die späteren Partien zu verzichten, um früher ins Bett zu kommen. Wer Teleclub abonniert hat, kann sich überdies auf die Konferenz freuen. Tor in Barcelona! Tor in Liverpool! Das Switchen zwischen den Stadien ist attraktiver, als sich einen Langweiler über 90 Minuten reinzuziehen. (br)

5. Karabach wird man nicht vermissen

Die Reform der Königsklasse bringt es mit sich, dass die grossen Ligen noch stärker vertreten sind und die Mauerblümchen aussterben. Klubs wie Borisov, Anorthosis, Maribor oder Karabach kann man immer noch in der Europa League beobachten, wenn einem danach ist. In der Champions League wird es zu engeren Spielen kommen und Kantersiege werden seltener vorkommen. Die Qualität wird so hoch sein wie nie. Gleichwohl sei die Prognose gewagt: Am Ende werden sich fast immer die Favoriten durchsetzen. (br)