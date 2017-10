Der Sektor D leuchtet und die Fans stimmen, stimmgewaltig wie lange nicht mehr, Patent Ochsners «Scharlachrot» an. Und alle, restlos alle, malen die Träume gelb-schwarz an, die sie sich um die Mannschaft dort unten, auf der Ehrenrunde nach dem 6:1 gegen St. Gallen, bauen.

Ergreifend. Selbst die ewigen Kummerfaltengesichter aus dem Sektor C bleiben kurz stehen. Und wischen sich vielleicht sogar, natürlich verschämt und heimlich, aber mit Wehmut eine Träne aus dem Gesicht. Die Kummerfaltengesichter aus dem Sektor C: Sie lösen die Jahreskarte vornehmlich auf dem Balkon, auf teuren Plätzen, Ehrensache, sind ja auch die besten Plätze, jedenfalls ungestörter und mehr unter unsereins als die gegenüber bei den KMUs in der Champions Lounge oder den noch Wichtigeren einen Stock obendran.