Die fünf erzielten Tore von Hannover nach den ersten sechs Runden bedeuten den drittschwächsten Wert der Liga - einzig Schalke (3) und Mainz (4) haben noch weniger Treffer vorzuweisen. In Frankfurt lieferte 96 einen weiteren Beleg dafür, dass die Hauptproblemzone im Angriff liegt. Trotz mehrheitlichem Ballbesitz brachte das Team von Andre Breitenreiter und mit dem Schweizer Pirmin Schwegler vor der Pause keinen einzigen Torschuss zu Stande. Hannovers erster Torschuss wurde in der 86. Minute notiert, als Florent Muslija das zwischenzeitliche 3:1 erzielte.

Ganz anders funktionierte dagegen die Offensive der Eintracht in der ersten Halbzeit. Aus drei Torschüssen resultierten zwei Treffer. Der französische Nachwuchsinternationale Evan N'Dicka, auf diese Saison hin vom französischen Zweitligisten Auxerre nach Frankfurt gewechselt, brachte das Heimteam zehn Minuten vor der Pause in Führung, Ante Rebic erhöhte Sekunden vor der Pause auf 2:0. Hütter verzichtete in der Bundesliga erstmals auf den zuletzt stark aufspielenden Schweizer Gelson Fernandes, Schwegler spielte bei Hannover durch.

Resultate und Rangliste:

Freitag: Hertha Berlin - Bayern München 2:0. - Samstag: Schalke 04 - Mainz 05 1:0. Hoffenheim - RB Leipzig 1:2. VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:1. Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2. 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3:0. Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4. - Sonntag: Eintracht Frankfurt - Hannover 96 4:1. Augsburg - SC Freiburg 18.00.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 6/14 (19:5). 2. Bayern München 6/13 (12:5). 3. Hertha Berlin 6/13 (12:7). 4. Borussia Mönchengladbach 6/11 (12:9). 5. Werder Bremen 6/11 (11:8). 6. RB Leipzig 6/11 (10:9). 7. Wolfsburg 6/9 (10:9). 8. Mainz 05 6/8 (4:4). 9. 1. FC Nürnberg 6/8 (7:10). 10. SC Freiburg 5/7 (8:9). 11. Hoffenheim 6/7 (10:10). 12. Eintracht Frankfurt 6/7 (10:10). 13. Bayer Leverkusen 6/6 (7:13). 14. Augsburg 5/5 (7:8). 15. Fortuna Düsseldorf 6/5 (5:9). 16. VfB Stuttgart 6/5 (5:10). 17. Schalke 04 6/3 (3:9). 18. Hannover 96 6/2 (5:13).