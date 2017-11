Die Trainer und Captains der 138 Beachsoccer-Nationalmannschaften wählten den Schweizer in das Team der fünf besten Spieler der Welt. Neben Ott gehören die Brasilianer Mao, Mauricinho und Bruno Xavier sowie der Iraner Ahmadzadeh der Weltauswahl an. Bereits vor einem Jahr hatte es mit Dejan Stankovic ein Schweizer in die Weltauswahl der Strandfussballer geschafft.