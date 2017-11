Der 52-jährige Skibbe übernahm den Europameister von 2004 im Oktober 2015, nachdem er zuvor knapp eineinhalb Saisons bei den Grasshoppers engagiert gewesen war. Er führte Griechenland in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland bis in die Playoffs, scheiterte dort aber mit dem Gesamtskore von 1:4 an Kroatien.

Skibbe sei es gelungen, "aus einem wilden Haufen, gegen den jede andere Mannschaft gewinnen konnte, wieder ein Team zu machen", würdigte der griechische Verbandspräsident Vangelis Grammenos die Arbeit seines Coaches. Dass Griechenland an der letzten Qualifikationshürde scheiterte, "annulliere nicht das, was Skibbe geleistet hat."