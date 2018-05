Eine MRI-Untersuchung ergab, dass die Bänder im linken Knie intakt sind und der Schweizer Mittelfeldspieler nur eine Knieprellung erlitten hat.

Xhaka wird nun lediglich einige Tage pausieren müssen und verpasst damit nur das Testspiel am nächsten Sonntag in Villarreal gegen Spanien - und nicht wie zunächst befürchtet die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

Die Verletzung geschah in einem Zweikampf mit Valon Behrami im internen Trainingsspiel, das die Einheit am Donnerstagabend beschloss. Dieses Training fand bei starkem (Gewitter-)Regen und auf nahezu unbespielbarem Terrain im Stadion Cornaredo in Lugano statt.