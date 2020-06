GC lässt Punkte liegen

Einzig in der ersten Halbzeit dominierte der Rekordmeister deutlich und führte zur Pause dank Giotto Morandi. Dem 21-jährigen Mittelfeldspieler gelang der vierte Skorerpunkt nach der Corona-Pause. In der zweiten Halbzeit gaben dann andere den Ton an, etwa der eingewechselte Winterthurer Luka Sliskovic, der in der 58. Minute das 1:1 von Remo Buess vorbereitete. Das dritte Unentschieden in dieser Saison zwischen den beiden Zürcher Teams hätte am ehesten Nassim Ben Khalifa verhindern können, der kurz nach dem Ausgleich eine Kopfball-Chance besass.

Die Partie fand im kleinen Stadtzürcher Stadion Utogrund statt. Dort bestreitet der FC Winterthur seine restlichen Heimspiele in dieser Saison, weil auf der heimischen Schützenwiese der Platz erneuert werden muss.

Resultate und Tabelle:

Winterthur - Grasshoppers 1:1 (0:1). - Tore: 20. Morandi 0:1. 58. Buess 1:1. - Bemerkungen: Das Spiel fand im Stadtzürcher Stadion Utogrund statt.

Schaffhausen - Chiasso 2:1 (0:0). - Tore: 57. Taipi 1:0. 71. Rossini 1:1. 82. Taipi 2:1. - Bemerkungen: 96. Rote Karte gegen Doldur (Chiasso).

1. Lausanne-Sport 24/53 (60:19). 2. Grasshoppers 25/41 (40:28). 3. Vaduz 24/40 (49:36). 4. Kriens 24/39 (36:33). 5. Winterthur 25/32 (27:42). 6. Stade Lausanne-Ouchy 24/31 (32:38). 7. Wil 24/29 (35:36). 8. Schaffhausen 25/27 (20:39). 9. Aarau 24/26 (37:49). 10. Chiasso 25/17 (30:46).