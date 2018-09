1) Manchester United kommt in Fahrt

Bevor sich die Young Boys und Manchester United am Mittwoch zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison gegenüberstehen, mussten sie am Wochenende kräftezehrende Auswärtsspiele bestreiten. Beide aber gewannen ihre Partien knapp und werden mit Selbstvertrauen ins Stade de Suisse einlaufen. Auf dem Papier die viel schwierigere Aufgabe hatte Manchester United zu lösen.

Die Red beziehungsweise am Samstagabend in Rosa auflaufenden Devils trafen an der Vicarage Road auf den FC Watford, der die ersten vier Spiele dieser Premier-League-Saison alle gewonnen hatte, während der Rekordmeister in der zweiten und dritten Runde Brighton und Tottenham unterlegen war. Nachdem er vor der Länderspielpause bereits in Burnley 2:0 gewonnen hatte, legte er nun aber nach und kam zu einem 2:1-Erfolg. Es war sage und schreibe der 15. Sieg gegen Watford in den letzten 16 Spielen.

Allerdings hatte die United in den letzten 20 Minuten enorm zu leiden, als sich die «Hornissen» mit aller Kraft gegen die erste Niederlage stemmten und die Gäste – Nemanja Matic sah kurz vor Schluss noch gelb-rot – unter grossen Druck setzten. Am Ende aber reichten die Tore von Romelu Lukaku und Chris Smalling innerhalb von drei Minuten vor der Pause für den Sieg.

Mourinhos Lob für Lukaku

Der Belgier Marouane Fellainini war zwar in beide Tore involviert, doch der Franzose Paul Pogba hatte in seinem 100. Spiel für den Klub den Rhythmus bestimmt. Weil Lukaku den in die Kritik geratenen Trainer José Mourinho in einem Interview in Schutz genommen und für die gute Arbeit gelobt hatte, revanchierte sich der Portugiese nun mit einem Sonderlob für seinen belgischen Stürmer: Er sei mit seiner aufopferungsvollen Defensivarbeit ein Vorbild für sein Team gewesen.

Lukaku hat nun in 39 Premier-League-Spielen 20 Tore für die United erzielt. Nur Ruud van Nistelrooy (26), Robin van Persie (32) und Dwight York (34) hatten weniger Partien für diese Marke gebraucht. Manchester hatte mit De Gea im Tor, Valencia, Smalling, Lindelöf und Young in der Abwehr, Matic, Fellaini und Pogba im Mittelfeld sowie Lingard, Lukaku und Sanchez begonnen. Mourinho kündigte an, gegen YB werde Shaw für Young verteidigen.

2) YB leidet beim Sieg in Schaffhausen

Hart zu beissen und viel zu leiden hatten auch die Young Boys im Schweizer Cup. Wie schon in der ersten Runde in Biel mussten sie auch in Schaffhausen in die Verlängerung. In dieser waren sie die frischere Mannschaft und ersparten sich mit dem 3:2-Siegtreffer zwei Sekunden vor Schluss das Penaltyschiessen. Dem Tor von Ali Camara war allerdings ein Foulspiel vorausgegangen. «Wir haben Moral gezeigt und etwas Glück gehabt», sagte Gerardo Seoane, der Kevin Mbabu geschont hatte. «Längst nicht alles war gut heute Abend», sagte der YB-Trainer und erwartet gegen ManUnited eine Leistungssteigerung. Aber: YB gewinnt nun eben auch Spiele, die es früher garantiert verloren hätte.