1. Die wundersame Wandlung des FCZ Nach vier Super-League-Spielen ohne Sieg ist der FC Zürich auf die Erfolgsstrasse zurückgekehrt. Seine Leistung beim 5:2 in Luzern zeigte, dass er für das Europa-League-Spiel am Donnerstag in Leverkusen parat ist. Dort besteht die Chance, sich schon am vierten Spieltag der Gruppenphase für die Sechzehntelfinals zu qualifizieren.

Die Entwicklung des FCZ ist in doppelter Hinsicht erstaunlich: Nachdem er in den ersten neun Meisterschaftsspielen nur acht Tore zustande gebracht hatte und mit Dwamena und Frey zwei Stürmer den Klub verlassen hatten, traf er in den nächsten vier Partien nicht weniger als zwölf Mal. Dafür ist er in der Defensive anfälliger geworden. Nach acht Gegentoren in neun Partien hat er nun in vier Spielen deren zehn kassiert. Der FCZ präsentiert sich

wie ein umgekehrter Handschuh. Keine besondere Zierde für die Liga ist dagegen der FC Sion. War das Tourbillon in früheren Zeiten eine uneinnehmbare Festung, kommen die Gastklubs heute gerne ins Wallis. Gerade ein Mal hat Sion zu Hause gewonnen, unter Murat Yakin aber noch nie.

Überhaupt: Der neue Besen hat noch nicht viel bewirkt. Fünf Punkte aus sechs Spielen sind eine magere Bilanz, die Sittener gehören mit GC und Xamax zu einem Trio am Tabellenende mit 11 Punkten. Dass die Walliser die Partie gegen St. Gallen durch ein Eigentor von Neitzke 0:1 verloren, bedeutet nicht, sie hätten Pech gehabt. Es hätte auch ein 0:3 geben können. Mit diesem Ergebnis hatte sich YB am Tag zuvor gegen GC für die Aufgabe in Valencia warmgespielt. 2. Valencia kommt nicht vom Fleck Zwar standen am Ende die drei hochkarätigen Stürmer Rodrigo, Michy Batshuayi und Kevin Gameiro alle auf dem Platz wie auch der für 40 Millionen Euro vom PSG verpflichtete portugiesische Offensivspieler Gonçalo Guedes. Dennoch stand für den FC Valencia wieder einmal die Null. Schlimmer noch: Nach zuletzt drei Unentschieden setzte es im Heimspiel gegen Girona eine 0:1-Niederlage ab. Erst die zweite zwar, aber weil Valencia eben auch acht Mal nur unentschieden spielte und erst einen einzigen Saisonsieg aufweist, sieht es in der Tabelle schlecht aus. Zwei Punkte beträgt das Polster auf einen Abstiegsrang. Kann YB am Mittwoch vom anhaltenden Formtief Valencias profitieren und den ersten CL-Sieg realisieren? 3. Xhaka vs. Shaqiri 1:1 – Schär spielt und siegt Ganz nah dabei, aber nicht mittendrin war Xherdan Shaqiri während 80 Minuten beim Spitzenspiel zwischen Arsenal und dem FC Liverpool. Und kaum war er dann doch mittendrin, kassierten seine Reds im Emirates Stadion den 1:1-Ausgleich durch Lacazette. Das hatte aber nichts mit Shaqiri zu tun, der fast noch zum Helden geworden wäre, als er mit einem feinen Zuspiel Mané die grosse Chance zum 2:1 ermöglichte.

Bei Arsenal machte Granit Xhaka im Mittelfeldzentrum ein gutes Spiel, nachdem er zuletzt zwei Mal als Linksverteidiger aufgelaufen war. Ein Erfolgserlebnis hatte für einmal Fabian Schär von Newcastle United. In der Halbzeit des Spiels gegen Watford wurde er eingewechselt und durfte dann über einen 1:0-Sieg jubeln. 4. Rückschlag für Bayer Leverkusen In der Bundesliga erlebt Bayer Leverkusen eine Achterbahnfahrt vom Feinsten. Nachdem Trainer Heiko Herrlich vor der Entlassung gestanden war, siegte seine Mannschaft zuerst sensationell mit 6:2 in Bremen und dann unter der Woche im Pokal mit 5:0 bei Borussia Mönchengladbach.