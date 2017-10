Gegen den letztjährigen Vierten hat Freiburg in 90 Minuten mehr Tore erzielt als zuvor in sechs Spielen (2). Florian Niederlechner, Caglar Soyuncu und Pascal Stenzel schossen die Tore für die Breisgauer, die früh in Rückstand geraten waren. Das Anschlusstor für Hoffenheim, das unter der Woche bereits in der Europa League verloren hatte, fiel erst in der Nachspielzeit.

Dank dem Sieg überholte Freiburg in der Tabelle den Hamburger SV und rückte auf Platz 15 vor. Hoffenheim ist nach der ersten Bundesliga-Saisonniederlage vorerst immer noch im 2. Rang klassiert.

Telegramm/Resultate

Freiburg - Hoffenheim. - 24'000 Zuschauer. - Tore: 14. Hack 0:1. 15. Niederlechner 1:1. 18. Soyuncu 2:1. 87. Stenzel 3:1. 91. Schuster (Eigentor) 3:2. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro (verletzt), Hoffenheim mit Zuber (bis 65.).

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Hertha Berlin - Bayern München (15.30 Uhr), 1. FC Köln - Leipzig (18.00 Uhr).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/19 (21:2). 2. Hoffenheim 7/14 (13:8). 3. Bayern München 6/13 (14:5). 4. Hannover 96 7/12 (7:4). 5. Augsburg 7/11 (9:6). 6. Borussia Mönchengladbach 7/11 (10:12). 7. RB Leipzig 6/10 (10:7). 8. Eintracht Frankfurt 7/10 (6:6). 9. Schalke 04 7/10 (8:9). 10. Hertha Berlin 6/8 (6:6). 11. Bayer Leverkusen 7/8 (13:11). 12. Wolfsburg 7/7 (6:9). 13. Mainz 05 7/7 (7:11). 14. VfB Stuttgart 7/7 (4:9). 15. SC Freiburg 7/7 (5:11). 16. Hamburger SV 7/7 (4:11). 17. Werder Bremen 7/4 (3:7). 18. 1. FC Köln 6/1 (1:13).