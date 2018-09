Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen hat die direkte Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich auf der Zielgeraden verspielt. Nach dem 1:2 in Schottland verpasste das Team von Martina Voss-Tecklenburg den im letzten Gruppenspiel für den 1. Platz benötigten Sieg in Polen. Trotz mehrerer hochkarätiger Chancen kamen die Schweizerinnen beim Gruppendritten in Mielec nicht über ein 0:0 hinaus.

Der Schweiz entglitt der Gruppensieg auch deshalb, weil Schottland gleichzeitig in Albanien 2:1 gewann. Immerhin: Als eine der vier besten Zweiten kann sich die Schweiz via Barrage noch für die Endrunde im nächsten Sommer qualifizieren. Allerdings gibt es dort nur noch ein Ticket zu holen.