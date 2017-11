Die Schweizerinnen wussten gegen den Tabellenletzten bei nass-kalten Bedingungen in Biel zwar nicht restlos zu überzeugen, der Sieg der SFV-Auswahl war aber nie in Gefahr und in dieser Höhe verdient. Florijana Ismaili (8.), Ramona Bachmann (35.), Rahel Kiwic (73.), Viola Calligaris (80.) und noch einmal Ismaili (87.) trafen für das Heimteam, Qendresa Krasniqi hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Aussenseiter gesorgt (29.).

Dem Gegentreffer ging ein grober Schnitzer der Schweizer Keeperin Gaëlle Thalmann voraus. Die 31-Jährige, die ansonsten kaum beschäftigt war, eilte aus dem Tor, brachte den Ball aber nicht unter Kontrolle, sodass Krasniqi aus knapp 30 Metern ins verlassene Tor traf. Bereits beim 1:4 im Hinspiel zum Auftakt der Kampagne hatte Thalmann den Gegentreffer mit einem Fehler verschuldet.

In der Schweizer Offensive liess die Chancenauswertung lange Zeit zu wünschen übrig. Zudem bekundeten die Schweizerinnen gelegentlich auch Pech. Ein Kopfball von Calligaris in der 3. Minute sprang ebenso an die Latte wie der Weitschuss von Géraldine Reuteler Sekunden nach Wiederanpfiff. Und auch Ismaili traf in der Nachspielzeit alleinstehend aus drei Metern nur die Latte. Lia Wälti bereitete die ersten drei Schweizer Treffer vor. Die Mittelfeldspielerin von Turbine Potsdam trug in Abwesenheit der angeschlagenen Lara Dickenmann die Captainbinde.

Nach vier Spielen führt die Schweiz die Tabelle der Gruppe 2 vor Schottland und Polen weiter ohne Verlustpunkt an. Die beiden Duelle gegen Schottland, den auf dem Papier stärksten Gegner im Kampf um den Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich, folgen im nächsten Jahr.

Telegramm:

Schweiz - Albanien 5:1 (2:1)

Biel. - 1215 Zuschauer. - SR Pavlikova (SVK). - Tore: 8. Ismaili 1:0. 29. Krasniqi 1:1. 35. Bachmann 2:1. 73. Kiwic 3:1. 80. Calligaris 4:1. 87. Ismaili 5:1.

Schweiz: Thalmann; Crnogorcevic, Kiwic, Stierli (61. Brunner), Maritz; Bernauer (46. Zehnder); Wälti, Reuteler; Calligaris; Bachmann (75. Aigbogun), Ismaili.

Bemerkungen: Schweiz ohne Dickenmann (verletzt). 3. Kopfball von Calligaris an die Latte. 46. Lattenschuss Reuteler. 93. Lattenschuss Ismaili.

Resultate und Rangliste:

Frauen. WM-Qualifikation. Gruppe 2. In Biel: Schweiz - Weissrussland 5:1 (2:1). - Rangliste: 1. Schweiz 4/12 (14:3). 2. Schottland 2/6 (7:1). 3. Polen 3/6 (9:4). 4. Weissrussland 4/3 (3:9). 5. Albanien 5/0 (3:19).

Nächstes Spiel der Schweiz (Donnerstag, 5. April): Schweiz - Schottland.

Modus: Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2019 in Frankreich. Die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die jeweiligen Gruppenersten, -dritten und -vierten erreichen die Playoffs, bestehend aus zwei Runden mit Hin- und Rückspielen, und machen den letzten europäischen WM-Teilnehmer aus. Frankreich ist als WM-Gastgeber qualifiziert.