“Welchen Schweizer WM-Spieler würdet ihr nicht von der Bettkante stossen?”, fragte das Casual Dating Portal C-Date.ch seine Schweizer Userinnen. Diese kreuzten fleissig an – auch Mehrfachnennungen waren möglich – und entschieden schlussendlich eindeutig: Roman Bürki ist so heiss, dass sich Frau auch mal die Finger an ihm verbrennen würde. Fast 40 Prozent sähen den Goalie von Borussia Dortmund lieber in ihrem Bett als im Schweizer Tor.