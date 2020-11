Frankreich qualifiziert sich für das Finalturnier

Frankreich war wenige Tage nach dem 0:2 im Testspiel gegen Finnland im Duell Welt- gegen Europameister die bessere Mannschaft. Insbesondere in der ersten Stunde gaben die Gäste im leeren Stadion von Lissabon den Ton an. Ngolo Kanté belohnte Frankreich in der 53. Minute. Der defensive Mittelfeldspieler traf im Nachschuss, nachdem Adrien Rabiot noch an Rui Patricio gescheitert war. Der portugiesische Goalie verhinderte zuvor einen früheren Rückstand. Dreimal gewann er ein Duell mit Anthony Martial, einmal rettete ihn die Latte.

Portugal griff auf sein ganzes, beeindruckende Offensivarsenal zurück. Zwischenzeitlichen stürmte der Europameister mit Cristiano Ronaldo, João Felix, Bernardo Silva und Diogo Jota. Es sprangen aber nur wenige Torchancen heraus. Die beste hatte Innenverteidiger José Fonte, der mit seinem Kopfball nach einer Stunde nur den Pfosten traf. Etwas später parierte Hugo Lloris einen starken Schuss von José Moutinho.

Im Rennen gegen den Abstieg meldete sich Schweden mit dem 2:1-Heimsieg gegen Kroatien zurück. Die Skandinavier holten dank Toren von Dejan Kulusevski und Marcus Danielson ihre ersten Punkte. Für den 20-jährigen Kulusevski, der bei Juventus Turin spielt, war es im siebten Länderspiel der erste Treffer; Danielson erzielte in der Schlussphase mittels Eigentor den kroatischen Anschlusstreffer. Am Dienstag trifft Schweden zum Abschluss auswärts auf Frankreich, das nun punktgleiche Kroatien empfängt Portugal.

Resultate und Tabelle:

Portugal - Frankreich 0:1 (0:0). - Lissabon. - SR Stieler (GER). - Tor: 54. Kanté 0:1.

Schweden - Kroatien. - Solna. - SR Siebert (GER). - Tore: 36. Kulusevski 1:0. 45. Danielson 2:0. 82. Danielson (Eigentor) 2:1.

1. Frankreich 5/13 (8:3). 2. Portugal 5/10 (9:2). 3. Kroatien 5/3 (7:13). 4. Schweden 5/3 (3:9).