Frank de Boer wird niederländischer Nationaltrainer

Der 50-jährige De Boer hat sich mit dem Verband auf einen für zwei Jahre gültigen Vertrag geeinigt. Das Nationalteam wird er erstmals am 7. Oktober im Länderspiel gegen Mexiko führen. Vier beziehungsweise sieben Tage später stehen in der Nations League die Partien in Bosnien-Herzegowina und in Italien im Programm.

Seine Trainer-Karriere im Spitzenfussball startete De Boer vor zwölf Jahren als Assistent in der Nationalmannschaft der Niederlande. Danach war er Chefcoach von Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Crystal Palace und zuletzt während gut anderthalb Jahren in den USA beim MLS-Klub Atalanta United.

Als Spieler war De Boer ebenfalls für Ajax, mit dem er 1995 die Champions League gewann, den FC Barcelona, Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers tätig. Nach einem Abstecher nach Katar zu Al-Rayyan beendete er 2005 seine Aktiv-Karriere.