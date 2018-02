Was sind jetzt die primären Ziele?

Wieder in die Spur zu finden und gewinnen können. Nicht die Meisterschaft an sich. Für uns ist es jetzt einfach wichtig, dass wir die Ruhe bewahren, hinter dem Team und dem Trainer stehen. Ausserdem muss man sich ein Momentum, und dass dieses wieder auf seine Seite kippt, erarbeiten. Dahin müssen wir wieder kommen, dass wir wieder Spiele gewinnen. Fertig Schluss. Im gestrigen Spiel hat sich der Eindruck noch einmal verstärkt, dass diese Mannschaft vieles verloren hat. Gerade das Spiel in der Offensive wirkte zusammenhangslos.

Das sehe ich auch so. Ich weiss aber auch als Ex-Spieler, dass vieles hätte anders laufen können in einigen Situationen. Dass Aktionen anders ausgespielt hätten werden können. Wir waren einfach schwächer, das muss man auch mal zugeben und anerkennen. YB hat diesen Final verdient.

Hatten Sie gestern irgendwann mal das Gefühl, dass das Momentum kippen kann?

Ich hatte zumindest das Gefühl, dass YB nicht so hoch gepresst hat wie sonst. Das ist meines Erachtens ein Zeichen von Respekt und auch der Vergangenheit geschuldet. Und: Ich fand uns gestern schwach. Nicht YB überragend. Sie haben uns nicht in Grund und Boden gespielt.

Die Probleme liegen vor allem in der Offensive.

Wenn man in vier von fünf Spielen nicht trifft, dann ist das so. Das liegt aber nicht an en Spielern, die haben bewiesen, dass sie Tore schiessen können. Wir müssen Lösungen finden, da sind aber alle verantwortlich. Wir waren zu weit auseinander, müssen zwischen den Linien näher zusammen sein. Aber wenn man mal in einer Spirale drin ist, dann fehlt die Leichtigkeit. Die hat YB im Moment.

Mit Michael Lang und Mohamed Elyounoussi befinden sich zudem zwei Schlüsselspieler in einer Formkrise.

Das mag sein. Sie hatten eine unglaubliche Form im Herbst. Aber wir sind der FC Basel und wir sollen fähig sein, auch wenn zwei Spieler nicht auf absoluten Topniveau spielen, das kompensieren zu können. Die Heimspiele musst du gewinnen, da lasse ich fehlende Topformen nicht als Ausrede gelten.

Wenn es nicht daran liegt, dann vielleicht eben doch daran, dass die Wechsel zu viele waren.

Bilanz ziehen wir im Sommer. Aber wir haben alles aus Überzeugung gemacht.

Aber man muss auch sagen: Léo Lacroix leistete sich gestern schon wieder einen groben Fehler. Valentin Stocker war schwach. Und Fabian Frei nur auf der Bank.

Ich glaube, dass das gegen Aussen nicht überzeugend wirkt. Ich fand Léo gestern einen der Stärksten, weil er Hoarau gut im Griff hatte. Bitter ist, dass von ihm im Moment jeder Fehler bestraft wird. Aber ich hänge es nicht ihm an, er macht das gut. Vali, das sehe ich wie viele andere auch, war gestern nicht gut. Aber in seinen ersten Spielen hatte er gute Ansätze. Aber wir lassen niemanden fallen.

Waren Sie ertaunt, dass Frei wieder nicht gespielt hat?

(Zögert). Nein, schauen Sie: Wir haben Fabi geholt, weil es wirtschaftlich interessant war und man ab und an etwas vorgreifen muss, wenn man weiss, dass im Sommer vielleicht der Eine oder Andere geht. Man muss aber auch sehen, dass Spieler wie er von euch Medien beispielsweise gefordert wurden und sogleich ganz oben in die Hierarchie-Pyramide gesetzt wurden. Ich finde es zu einfach, alles auf sie zu reduzieren. Ausserdem entscheidet der Trainer was die Aufstellung angeht und der hat meine Unterstützung.

Sie haben vor dem Spiel von einer Chance gesprochen, die Sie haben, um vor di Mannschaft zu stehen. Haben Sie die nun genutzt?

Ja, ich bin heute vor die Mannschaft getreten, weil Raphi Wicky und ich das als wichtig empfunden haben. Ich habe ihnen gesagt, dass sie ruhig bleiben sollen und dass wir da zusammen wieder raus kommen werden. Auch, dass sie unser vollstes Vertrauen haben. Das zu wissen macht es für einen Spieler auch einfacher. Ich weiss wie sie sich fühlen, dass die Beine in solchen Situationen nicht leichter werden. Das habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Genauso, wie dass jetzt alles dem Fussball untergeordnet werden muss bis am Samstag.

Wie wichtig ist eine Reaktion am Samstag gegen den FCZ?

Die ist es nicht primär, weil wir gegen den FCZ spielen. Natürlich ist es ein Derby, das ist immer speziell. Und in der Hinrunde ist es das Spiel, das die Wende brachte. Das wäre eine schöne Geschichte. Aber egal, welcher Gegner es ist, wir müssen einfach gewinnen.





*Aufgezeichnet von: Céline Feller