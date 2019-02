Der FC Basel kauft 26 Prozent Anteile an Chennai City. Wie viel Geld lässt er sich diese Partnerschaft kosten?

Roland Heri: Es sind nicht einmal zehn Prozent der kolportierten 15 Millionen. Woher die Summe kam, können wir und auch unsere Partner nicht verorten.

In Indien wurde der Deal als historischer Moment gefeiert. Dabei ist die Investition doch überschaubar.

Das liegt an den kulturellen Unterschieden. Für sie ist es ein grosses Volumen und ein grosses Erlebnis. Wir freuen uns auch sehr über die Partnerschaft. Wir probieren hier etwas aus, wir haben einen Plan, eine Zielrichtung. Aber vom Investitionsvolumen her ist es für uns keine so grosse Geschichte. Wir hegen aber keine hegemonialen Hintergedanken. Wir wollen nicht auftreten uns sagen, dass wir wissen, wie es geht. Sondern wir wollen mit ihnen zusammen etwas entwickeln.

Was hat der FCB für Pläne?

Der Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung. Dafür ist Massimo Ceccaroni Kraft seiner Kompetenz verantwortlich. Er wird im Herbst für einen längeren Zeitraum in Indien sein und verantwortet die Entwicklung. Unsere Zahlungen an Chennai City sind an Meilensteine gebunden. Erst wenn diese erreicht sind, fliesst die nächste Zahlung. Die Überwachung obliegt mir.

Was sind die Meilensteine?

Zunächst geht es um den Aufbau der Infrastruktur und um den Einkauf von Material. Der zweite Meilenstein ist die Ausbildung der Trainer vor Ort und die Verbesserung der medizinischen Abteilung. Wir wollen in drei Jahren sagen können, dass wir sehr gut funktionierende Ausbildungsstätten aufgebaut haben. Sowie dass das sportliche Niveau und die Qualität sich europäischen Verhältnissen angenähert haben.

Das Konzept von FCB-Präsident Bernhard Burgener beinhaltet internationale Kooperationen. Wie kam der FCB gerade auf Chennai City?

Wir sind mit den richtigen Leuten zusammengestossen und sind gefragt worden, ob diese Partnerschaft etwas für uns ist. Wir haben uns im Gespräch schnell gefunden. In der Folge haben wir uns zwölf Monate mit dem Projekt beschäftigt, es tiefenanalysiert und sind zum Schluss gekommen, dass Chennai der richtige Partner in der richtigen Umgebung ist und wir in der richtigen Pioniersituation sind.

Wieso ist Chennai der richtige Partner?

Dieser Verein ist hochenthusiastisch, freut sich über 5000 bis 8000 Zuschauer und hat ein gewisses Eigenkapital. Er hat eine grosse, bereits bestehende Jugendabteilung. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir überzeugt sind.

Der FCB hat überlegt, in China zu investieren. Warum wurde es Indien?

Durch den Fussballboom in China sind die Preise durch die Decke geschossen. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, bei der man mit einem geringeren Investitionsvolumen etwas bewegen kann. Indien ist, wie es der Präsident sagt, ein schlafender Riese.

Woran machen Sie das fest?

Es ist schon so: Wenn man den Fernseher im Hotel anstellt, zeigen die ersten 28 Sender Cricket. Aber auf den nächsten zwölf läuft Fussball. Die Einschaltquoten bei der WM, der Bundesliga, der Premier League und der Primera División zeigen, wie gross das Interesse der Inder ist.

Trotzdem ist die sportliche Qualität des indischen Fussballs aktuell noch mehr als überschaubar. Wann sehen wir den ersten Inder beim FCB?

Ich glaube nicht, dass ein Inder so schnell bei uns auftauchen wird. Aber wir haben uns vertraglich Erst-Zugriffs-Rechte gesichert. Es gibt aber auch noch andere Einnahmequellen, zum Beispiel, wenn sich ein Spieler nicht Basel, sondern einem anderen Klub anschliesst. Ein grosses Standbein sind auch die Streamingdienste und die digitalen Möglichkeiten, mit denen sich für uns weitere Geschäftsfelder auftun können. Die Kernpunkte sind der Aufbau einer Akademie, die Ausbildung der Coaches sowie der Wissenstransfer durch die Trainer an die Spieler.

Wie ist es dem FCB gelungen, andere Vereine auszustechen?

Wir sind sehr schnell konkret geworden, als wir überzeugt waren. Wir haben uns nicht auf lange Marktsondierungen eingelassen oder überlegt, wie viele Trikots wir verkaufen können. Wir waren auf das fokussiert, was wir am besten können: die Ausbildung. Damit sind wir auf Interesse gestossen. Natürlich haben wir uns zugeprostet, weil wir Klubs aus Deutschland und England zuvor gekommen sind.

Was machen Sie, wenn Sie merken, dass die Partnerschaft doch nicht wie gewünscht funktioniert?

Die Hürden sind gross, auch die kulturellen Unterschiede. Wenn man es aus marktanalytischer Position betrachtet, glauben wir, dass der indische Fussball so oder so potenzieren wird. Dann können wir die Anteile vorteilhaft verkaufen, sollten wir die Partnerschaft irgendwann beenden wollen.

Spielen FCB-Hauptsponsor Novartis, deren Chef indische Wurzeln hat, oder Bollywood, wo Bernhard Burgener Filme verkaufen könnte, eine Rolle?

Überhaupt keine. Auch Merchandising ist keine Triebfeder.

Und E-Sports?

Uns ist allen klar, dass E-Sports nicht zwischen Schönenbuch und Ammel stattfindet, sondern es eine globale Geschichte ist, bei der Asien der interessanteste Markt ist. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass wir keinen Gedanken daran verloren hätten. Aber im Vertrag geht es um die Ausbildung in Indien und in keinster Weise um E-Sports.

Wie gehen Sie mit der Fan-Kritik um?

Da müssen wir Rückgrat beweisen und Schulterbreite an den Tag legen. Wären wir Erster mit zehn Punkten Vorsprung, würde es angenehmer aufgenommen, das ist uns auch klar. Aber das darf uns nicht abhalten, strategische Entwicklungen anzustreben. Da wollen wir drei bis fünf Jahre vorausdenken. Aber das Tagesgeschäft und die erste Mannschaft bleiben das wichtigste Geschäft. Alles andere ist dem untergeordnet, dass wir den sportlichen Erfolg weiter garantieren können.

Bleibt Chennai der einzige Partnerverein oder plant der FCB weitere Kooperationen?

Es ist im Moment kein Ziel, die Anzahl an Beteiligungen zu steigern. Wir wollen uns administrativ nicht überfordern.