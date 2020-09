FC Luzern nach Corona-Fall in Selbstisolation

Der betroffene Spieler habe sich infolge der Ansteckung mit dem Virus am Dienstag in Isolation begeben, teilte der Klub aus der Zentralschweiz mit. Laut der "Luzerner Zeitung" handelt es sich dabei um einen Junioren-Internationalen, der beim Zusammenzug des U19-Nationalteams am Montag in Freiburg einen positiven Test abgab. Vorsorglich wurden ein weiterer U19-Nationalspieler sowie ein Mitspieler aus dem FC Luzern ebenfalls in Quarantäne gesetzt.

Die übrigen Luzerner Spieler und der Staff der 1. Mannschaft haben sich einem Test unterzogen und befinden sich bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation.