In der südlichen Madrider Vorstadt Leganes erweiterte Barcelona seinen national nahezu perfekten Saisonstart um eine Einheit. In der zwölften Liga-Partie resultierte der elfte Sieg.

Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel vom kommenden Sonntag bei Verfolger Valencia zeigte sich Luis Suarez wieder in Form. Der Uruguayer erzielte nach einem Monat ohne persönliches Erfolgserlebnis seine Saisontore 4 und 5, wobei er zweimal ungenügende Abwehraktionen des Heimteams ausnützte.

In Valencia wird Gerard Piqué wegen einer Gelbsperre fehlen. Der Innenverteidiger handelte sich in Leganes eine Verwarnung ein, womit an der Seite von Samuel Umtiti vermutlich der in dieser Saison noch nie eingesetzte Belgier Thomas Vermaelen spielen wird.

0:0 im Madrider Derby

Im Spitzenspiel der Runde trennten sich die punktgleichen Madrider Teams Atletico und Real im ersten Derby im neuen Stadion Wanda Metropolitano torlos. Das 0:0 spielte Barcelona in die Karten. Die beiden in den letzten Saisons jeweils härtesten Konkurrenten um den Titel liegen bereits zehn Punkte zurück.

Primera Division. 12. Runde vom Samstag:

Leganes - FC Barcelona 0:3 (0:1). - 11'454 Zuschauer. - Tore: 28. Luis Suarez 0:1. 60. Luis Suarez 0:2. 90. Paulinho 0:3.

Atletico Madrid - Real Madrid 0:0. - 66'496 Zuschauer.

Getafe - Alaves 4:1. FC Sevilla - Celta Vigo 2:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 12/34. 2. Valencia 11/27. 3. Real Madrid 12/24. 4. Atlético Madrid 12/24. 5. FC Sevilla 12/22. 6. Villarreal 11/20. 7. San Sebastian 12/18. 8. Betis Sevilla 11/17. 9. Leganes 12/17. 10. Getafe 12/16. 11. Girona 12/16. 12. Celta Vigo 12/14. 13. Espanyol Barcelona 11/13. 14. Levante 11/12. 15. Athletic Bilbao 11/11. 16. Deportivo La Coruña 11/11. 17. Eibar 11/8. 18. Las Palmas 11/6. 19. Alaves 12/6. 20. Malaga 11/4.