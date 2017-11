Für Nice läuft es auf internationaler Ebene wesentlich besser als auf nationaler. In der Ligue 1 resultierten aus den letzten sieben Spielen nur ein Sieg, in der Europa League schaffte die Mannschaft von Lucien Favre durch den dritten Erfolg in der fünften Partie in der Gruppe K die vorzeitige Qualifikation. Nice distanzierte dank dem 3:1 im Direktduell den belgischen Vertreter Zulte Waregem entscheidend. Mit seinen Europa-League-Toren 3 und 4 noch vor der Pause war Mario Balotelli die auffälligste Figur.

Östersund setzte seine Erfolgsgeschichte im Europacup fort. Der erst 2016 erstmals in die höchste schwedische Liga aufgestiegene Verein aus der Biathlon-Hochburg (WM-Austragungsort 2019) führt die Gruppe J an und kann nach dem 2:0 gegen Sorja Lugansk nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden. Dafür schied Hertha Berlin vorzeitig aus. Das Team um Fabian Lustenberger verlor in Bilbao trotz 2:1-Pausenführung noch 2:3.

Bereits als Gruppensieger steht Salzburg fest. Der seit 16 Ernstkämpfen ungeschlagene österreichische Meister wird die Gruppenphase dank dem 3:0 gegen Vitoria Guimarães zum fünften Mal überstehen. Ebenfalls vor der letzten Runde am 7. Dezember qualifizierten sich Real Sociedad San Sebastian, Villarreal und aus Luganos Gruppe Viktoria Pilsen für die Sechzehntelfinals.

Das miserabel in die Saison gestartete Bundesliga-Schlusslicht Köln hielt derweil seine Chancen auf den Verbleib im Wettbewerb aufrecht. Gegen die B-Mannschaft von Arsenal - Trainer Arsène Wenger hatte im Vergleich zum 2:0 gegen Tottenham am letzten Samstag eine komplette Rotation vorgenommen - resultierte der erst vierte Sieg im 19. Pflichtspiel der Saison. Das einzige Tor gelang Sehrou Guirassy nach einem grosszügig ausgesprochenen Foulpenalty.

Resultate und Tabelle Gruppe A:

Resultate: FC Astana - Villarreal 2:3 (1:1).

Rangliste: 1. Villarreal* 5/11 (10:5). 2. FC Astana 5/7 (9:7). 3. Slavia Prag 4/5 (4:5). 4. Maccabi Tel Aviv+ 4/1 (0:6).

Resultate und Tabelle Gruppe F:

Resultate: Lokomotive Moskau - FC Kopenhagen 2:1 (1:1).

Rangliste: 1. Lokomotive Moskau 5/8 (7:4). 2. Sheriff Tiraspol 4/6 (3:2). 3. FC Kopenhagen 5/6 (5:3). 4. Zlin 4/2 (1:7).

Resultate und Tabelle Gruppe H:

Resultate: BATE Borissow - Roter Stern Belgrad 0:0. 1. FC Köln - Arsenal 1:0 (0:0).

Rangliste: 1. Arsenal* 5/10 (8:4). 2. Roter Stern Belgrad 5/6 (2:2). 3. 1. FC Köln 5/6 (7:7). 4. BATE Borissow 5/5 (6:10).

Resultate und Tabelle Gruppe I:

Resultate: Konyaspor - Marseille 1:1 (0:0). Salzburg - Vitoria Guimarães 3:0 (2:0).

Rangliste: 1. Salzburg* 5/11 (7:1). 2. Marseille 5/7 (4:4). 3. Konyaspor 5/5 (3:5). 4. Vitoria Guimarães 5/4 (4:8).

Resultate und Tabelle Gruppe J:

Resultate: Östersund - Sorja Lugansk 2:0 (1:0). Athletic Bilbao - Hertha Berlin 3:2 (1:2).

Rangliste: 1. Östersund* 5/10 (7:3). 2. Athletic Bilbao 5/8 (6:5). 3. Sorja Lugansk 5/6 (3:7). 4. Hertha Berlin+ 5/4 (5:6).

Resultate und Tabelle Gruppe K:

Resultate: Nice - Zulte Waregem 3:1 (2:0). Lazio Rom - Vitesse Arnhem 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Lazio Rom* 5/13 (10:4). 2. Nice* 5/9 (12:6). 3. Zulte Waregem+ 5/4 (5:11). 4. Vitesse Arnhem+ 5/2 (4:10).

Resultate und Tabelle Gruppe L:

Resultate: Zenit St. Petersburg - Vardar Skopje 2:1 (2:0). Rosenborg Trondheim - San Sebastian 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Zenit St. Petersburg* 5/13 (14:4). 2. San Sebastian* 5/12 (15:3). 3. Rosenborg Trondheim+ 5/4 (5:10). 4. Vardar Skopje+ 5/0 (2:19).

* in den 1/16-Finals

+ ausgeschieden